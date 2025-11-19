IU-Verdes y el PCE celebran un acto en Molina contra el genocidio de Palestina con el exeurodiputado Manu Pineda

Decenas de personas participaron esta tarde en un acto público organizado por Izquierda Unida-Verdes y el Partido Comunista de España, con la presencia del exeurodiputado Manu Pineda, en solidaridad con el pueblo palestino. Las formaciones denunciaron “el genocidio en curso” y reclamaron frenar “la complicidad institucional, económica y militar con el apartheid israelí”, en el marco de una gira regional que recorrerá también Totana y Murcia.

Antes del inicio del acto, Manu Pineda, exeurodiputado y responsable de Relaciones Internacionales del PCE, explicó ante los medios que no existe ninguna normalización ni posibilidad de hablar de un acuerdo real entre Israel y las autoridades palestinas. “Ni hay acuerdo ni hay alto el fuego real”, afirmó. “Israel sigue matando a palestinos. Lo único que ha bajado es la intensidad de la agresión, pero el genocidio continúa”.

Pineda sostuvo que “la expansión colonial israelí sigue plenamente activa” y que “el proyecto del denominado Gran Israel no se ha detenido ni un solo día”, avanzando a través de apropiaciones de tierra, demoliciones y desplazamientos forzosos. Señaló como ejemplo el ataque producido esa misma mañana en Saida, en el sur de Líbano, donde “casi veinte personas han muerto en el campo de refugiados de Ein el-Hilweh”, algo que consideró una demostración de que “la ofensiva israelí desborda Gaza y afecta a toda la región”.

El dirigente comunista pidió que España actúe con firmeza, señalando que “nuestro país debe romper relaciones con Israel en el ámbito diplomático, comercial y militar”, reclamó. Añadió que es imprescindible “un embargo de armas real, sin resquicios y sin excepciones”, y que el Gobierno tiene la obligación de activar los mecanismos de Naciones Unidas “para suspender a Israel por violar más de 65 resoluciones y por incumplir de forma sistemática el derecho internacional”.

Durante su intervención, Pineda repasó el carácter histórico del proyecto colonial sionista, que describió como “un siglo largo de expulsión, limpieza étnica y apartheid, desde 1895 hasta hoy”.

En este sentido, Penélope Luna, coordinadora regional de IU-Verdes, defendió que la solidaridad con Palestina debe ser política, organizada y sostenida en el tiempo, haciendo hincapié en el papel de la mujer en la lucha por su liberación. Recordó que la ocupación es un proyecto colonial estructural respaldado por intereses económicos que también operan en la Región de Murcia, como inversiones públicas y privadas vinculadas a empresas del ecosistema sionista. Subrayó la importancia de reforzar el boicot, la desinversión y las alianzas feministas internacionales, y afirmó que Palestina necesita organización y constancia para desmontar un sistema de apartheid que se apoya en redes globales.

Alfonso Lucas Muñoz, secretario general del Partido Comunista de la Región de Murcia, insistió en que la causa palestina exige una posición antiimperialista clara y que su pueblo tiene derecho a existir y a resistir frente a un nivel de violencia que ya es el más alto registrado en décadas. Destacó la responsabilidad de aumentar la movilización social, especialmente tras las multitudinarias marchas recientes en la Región, y reclamó medidas efectivas como la ruptura de relaciones con Israel, el embargo total de armas, la eliminación de productos procedentes de asentamientos y el fin de cualquier colaboración institucional con el sionismo.

El acto concluyó con un llamamiento conjunto a mantener la presión social, reforzar las redes de solidaridad y sostener las movilizaciones hasta que termine la ocupación y se garanticen los derechos del pueblo palestino.