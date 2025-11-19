Francisco Jódar dará nombre al palacio de congresos de Lorca

El Recinto Feria de Santa Quiteria será conocido a partir del próximo Pleno municipal como 'Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso'. Así lo anunciaba el actual primer edil, Fulgencio Gil, junto a los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el hemiciclo local, que mostraban su respaldo a la moción pertinente; una iniciativa que servirá para reconocer la trayectoria y dedicación del que fuera regidor lorquino entre 2007 y 2017, cuya figura quedó marcada por su liderazgo durante el proceso de reconstrucción del municipio tras los terremotos y la inundación de 2012.

Representantes de todos los grupos políticos realizaban el anuncio junto al alcalde. / L.O.

"La propuesta continúa la línea histórica de la ciudad en materia de homenajes institucionales para reconocer el servicio público de quienes han ostentado la Alcaldía", señalaba Gil Jódar, que recordaba las iniciativas puestas en marcha en ocasiones anteriores para dedicar vías e infraestructuras municipales a antiguos regidores como José López Fuentes, Miguel Navarro Molina, José María Campoy Camacho, José Antonio Gallego y Leoncio Collado Rodríguez.

Un gesto con significado

"Francisco Jódar fue el rostro de la firmeza y la responsabilidad, tomando decisiones valientes, manteniendo la calma y sosteniendo a toda una ciudad en momentos de enorme dificultad. Su compromiso con Lorca queda reflejado en cada proyecto de reconstrucción y en el impulso decidido al desarrollo económico del municipio", significaba Fulgencio Gil, que subrayaba: "el Palacio de Ferias y Congresos nació como una aspiración común de toda Lorca y se convirtió en un emblema de modernidad y recuperación tras la tragedia. Que lleve su nombre es un gesto cargado de significado hacia la persona que lo impulsó con visión de futuro, convencido de que sería una pieza fundamental en el desarrollo económico de nuestro municipio".