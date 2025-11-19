Las familias de San Pedro eligen climatizar los colegios como prioridad para 2026

La propuesta más votada en los Presupuestos Participativos de 2026 de San Pedro del Pinatar ha sido la opción 'Por una climatización escolar mejor', que contempla la instalación parcial de aire acondicionado y nuevas instalaciones eléctricas en colegios públicos de educación infantil y primaria del municipio, para invertir en salud, confort y eficiencia.

La propuesta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, FAPA Pinatar, ha obtenido 3.232 votos, lo que supone un 80% del total. En segundo lugar se ha situado la iniciativa de la Escuela de Fútbol Base, destinada a la creación de nuevos módulos para oficina, sala multiusos y almacén en el campo de fútbol José Antonio Pérez de Lo Pagán, con 633 votos (16%).

La concejal de Participación Ciudadana, María Dolores Nieto, ha destacado la elevada implicación de vecinos y asociaciones en todas las fases del proceso. En esta novena edición, más de 4.000 participantes han tomado parte en la votación, cifra que supone un récord histórico.

Los vecinos empadronados en el municipio y mayores de 16 años han podido votar de manera online o presencial en los puntos habilitados. Para garantizar la validez del proceso, cada voto se ha contrastado con el padrón municipal, permitiendo solo un voto por persona y anulando aquellos duplicados o emitidos por quienes no cumplían los requisitos.

El resultado final se incorporará al expediente del Presupuesto Municipal de 2026, que será sometido a la aprobación del Pleno, órgano competente en materia presupuestaria.