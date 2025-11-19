Dos drones reforzarán la seguridad de barrios y pedanías en Las Torres de Cotillas

La Policía Local de Las Torres de Cotillas ha incorporado dos drones que "permitirán mejorar notablemente las tareas de seguridad y control en el municipio", según ha afirmado el Ayuntamiento en un comunicado. Estos dispositivos se emplearán en vigilancia de barrios y pedanías, apoyo en actos municipales y festejos, así como en operativos de búsqueda de personas.

Estos equipos, en cuyo uso ya hay varios agentes adiestrándose, disponen de un sistema de cámaras triple, con un telémetro láser capaz de medir hasta 1.800 metros y una clasificación de protección IP55.

“Cuentan con la última tecnología del mercado, incluida cámara térmica y de visión nocturna. Son los más avanzados a día de hoy, lo que supondrá un salto cualitativo en diversas tareas policiales”, señala el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alberto Ruiz.

Apuesta por las mejoras

La incorporación de estos drones se suma a otras mejoras recientes, como el nuevo software de gestión policial, que "ha optimizado la coordinación interna y la comunicación con otras administraciones y con la ciudadanía".

“Se trata de herramientas modernas y eficaces, de última generación, que van a permitir a nuestros agentes trabajar con mayor precisión y mejorar la seguridad en todo el municipio”, informa el alcalde Pedro José Noguera.