El bordado lorquino sigue creciendo de la mano de San Clemente

Los grupos judíos que pone en escena la Federación San Clemente durante la recreación de la historia de Lorca y, por lo tanto, la ciudad, siguen aumentando su patrimonio bordado. Así, al igual que en 2024, el estreno del ente federado para este año consiste en un nuevo estandarte para los grupos encargados de encarnar el legado judío, y que viene a representar una réplica exacta de la Janucá de la Federación, orlada por una rica greca de flores bordada en seda junto a motivos vegetales y geométricos en oro.

El nuevo estandarte, en detalle. / Daniel Navarro

"Este estandarte presidirá el acto más importante que realizamos en el ámbito judío, como es el encendido Janucá; una obra digna de esta actividad. Por supuesto, desfilará el próximo sábado, lo que ha supuesto todo un reto de cara a las especialistas bordadoras para tenerlo todo a punto" indicaba al respecto el presidente, Luis Torres del Alcázar, que realizaba la presentación en compañía del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, y de Silvia Teruel, bordadora responsable del trabajo.

"Es una nueva propuesta que viene a incrementar ese ‘ajuar’ que tiene la Federación San Clemente, lo que viene a potenciar aún más el patrimonio del bordado lorquino, que como sabemos tiene distintas manifestaciones en nuestra localidad: bordado religioso, bordado civil, bordado erudito, pero también tenemos otros bordados que está aportando la Federación de manera continua", señalaba por su parte Parra Soriano.

Talleres ampliados

En relación con el bordado, este miércoles se producía una visita a los talleres de bordados de los pasos blanco y azul donde, desde hace meses, una veintena de personas participan en dos proyectos dirigidos a fortalecer el relevo generacional del arte del bordado en Lorca.

La directora general del SEF, Pilar Valero Huéscar; el director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero Ruiz; la edil de Desarrollo Local y Empleo, Rosa María Medina Mínguez; el presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos; y el del Paso Azul, Miguel Ángel Peña, supervisaban los trabajos que alumnos y profesorado llevan a cabo desde comienzos del pasado mes de abril.

Al respecto de estas enseñanzas cabe recordar que están permitiendo formar, especializar y emplear a personas sin trabajo en este oficio de larga tradición en el municipio y con estrecha relación con la Semana Santa lorquina. Se trata de dos proyectos experienciales que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), concedía a las Fundaciones Paso Azul y Santo Domingo (Paso Blanco), con el objetivo de ofrecer formación teórica y empleo remunerado a los participantes, y que suman más de 400.000 euros en subvenciones.

Una vez concluida su formación, los participantes de estos proyectos contarán con la cualificación necesaria para trabajar tanto en talleres de bordado privados como en los de las diferentes cofradías de Semana Santa lorquina, así como establecerse por cuenta propia y afrontar proyectos emprendedores propios.