Black Friday en Puerto Lumbreras: pasacalles, trenecito infantil y ofertas en todo el municipio

El próximo viernes 28 de noviembre, Puerto Lumbreras celebrará la gran fiesta del comercio local con motivo del Black Friday, una jornada que contará con un amplio programa de actividades para seguir consolidando nuestro municipio como un punto de encuentro de ocio y compras para niños y mayores

Así li ha anunciado la alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, quien ha presentado la campaña junto a la segunda teniente de alcalde y concejal de Comercio, Jermary Reinaldos; el presidente de ASEPLU, Juan Gallardo; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, Gregorio González.

“Las batucadas y charangas animarán la jornada, en la que los comercios ofrecerán grandes descuentos y promociones, además de un horario especial de apertura. La música y la diversión estarán garantizadas con el pasacalles de la Banda Municipal de Música, grupos de animación infantil, la Cuadrilla de El Esparragal y las coreografías de las academias de danza Carmen Lazareno y Riá Pitá”, ha señalado.

La alcaldesa ha detallado que “a las 18:00 horas dará comienzo esta jornada de celebración y apoyo al comercio local con diversos pasacalles por distintos puntos del municipio y zonas comerciales. Además, a las 19:00 horas tendrá lugar la inauguración de la recientemente remodelada Plaza de la Avenida Región Murciana”.

“Desde el Ayuntamiento hemos organizado un divertido recorrido en trenecito con animación infantil que recorrerá las principales calles comerciales del municipio. El itinerario comenzará en la calle San Francisco y continuará por las calles Mably, Lorca y Orfeón Fernández Caballero; las avenidas Juan Carlos I y Pedro García Rubio; y las calles Mayor, Rigoberta Menchú y Doctor Barraquer”, ha añadido.

Túnez ha destacado que “más de medio centenar de comercios ofrecerán importantes promociones durante esta noche de grandes oportunidades. Además, será una ocasión perfecta para iniciar las compras navideñas, ya que en nuestros establecimientos siempre encontramos todo lo necesario para disfrutar de estas fechas tan especiales”.

Para finalizar, la alcaldesa ha querido “animar a todos los lumbrerenses a participar en esta jornada festiva organizada por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de la Concejalía de Comercio, en colaboración con ASEPLU, la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, nuestros comercios locales, academias de danza, la Cuadrilla de El Esparragal y la Banda Municipal de Música, a quienes agradecemos su implicación en todas las actividades destinadas a dinamizar la vida social y cultural de nuestro pueblo”.