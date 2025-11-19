El Ayuntamiento de Bullas publica las bases para las ayudas por nacimiento y/o adopción en La Copa para los años 2024 y 2025

El Ayuntamiento de Bullas ha publicado en su página web oficial (www.bullas.es) las bases que regulan la convocatoria de ayudas económicas por nacimiento y/o adopción de hijos en la pedanía de La Copa, correspondientes a los años 2024 y 2025.

Estas ayudas están dirigidas a progenitores o adoptantes empadronados y con residencia efectiva en La Copa. Podrán ser beneficiarios quienes figuren como titulares del Libro de Familia, donde conste el nacimiento o adopción del menor.

En los casos de nulidad, separación o divorcio, la ayuda corresponderá al padre o madre que tenga la custodia de los hijos, quedando excluidos aquellos progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad o cuando la tutela del menor esté asumida por una institución pública.

Subvención

La Copa de Bullas / Enrique Soler

Para acceder a la subvención será imprescindible que los solicitantes estén empadronados y residan de forma efectiva en la pedanía en el momento de registrar la solicitud, así como encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Bullas.

La cuantía establecida por el Ayuntamiento para esta convocatoria asciende a 500 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado. Las ayudas se concederán por orden cronológico de presentación de solicitudes y hasta agotar la partida presupuestaria destinada a tal fin.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de noviembre de 2025. Toda la información detallada, así como el acceso a la documentación y al registro electrónico, se encuentra disponible en la web municipal y en la Sede Electrónica (Tablón de Edictos).