Ayudas
El Ayuntamiento de Bullas publica las bases para las ayudas por nacimiento y/o adopción en La Copa para los años 2024 y 2025
La cuantía establecida por el Ayuntamiento para esta convocatoria asciende a 500 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado
El Ayuntamiento de Bullas ha publicado en su página web oficial (www.bullas.es) las bases que regulan la convocatoria de ayudas económicas por nacimiento y/o adopción de hijos en la pedanía de La Copa, correspondientes a los años 2024 y 2025.
Estas ayudas están dirigidas a progenitores o adoptantes empadronados y con residencia efectiva en La Copa. Podrán ser beneficiarios quienes figuren como titulares del Libro de Familia, donde conste el nacimiento o adopción del menor.
En los casos de nulidad, separación o divorcio, la ayuda corresponderá al padre o madre que tenga la custodia de los hijos, quedando excluidos aquellos progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad o cuando la tutela del menor esté asumida por una institución pública.
Subvención
Para acceder a la subvención será imprescindible que los solicitantes estén empadronados y residan de forma efectiva en la pedanía en el momento de registrar la solicitud, así como encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Bullas.
La cuantía establecida por el Ayuntamiento para esta convocatoria asciende a 500 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado. Las ayudas se concederán por orden cronológico de presentación de solicitudes y hasta agotar la partida presupuestaria destinada a tal fin.
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de noviembre de 2025
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de noviembre de 2025. Toda la información detallada, así como el acceso a la documentación y al registro electrónico, se encuentra disponible en la web municipal y en la Sede Electrónica (Tablón de Edictos).
