Así será el nuevo Centro de Mayores y de Día del IMAS en Molina

El equipo de gobierno de Molina de Segura informa de la publicación, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de la licitación del proyecto del nuevo Centro de Mayores y de Día del IMAS, "un hito clave que consolida el avance administrativo de una infraestructura largamente esperada por la ciudad". El alcalde, José Ángel Alfonso, ha subrayado que se trata de “un paso firme y transparente, fruto de la coordinación entre el equipo de Gobierno y la Comunidad Autónoma, que dota al proyecto de financiación, calendario y garantías administrativas”.

Durante el último año, el equipo de Gobierno y la Consejería de Política Social, dirigida por Conchita Ruiz Caballero, han mantenido un trabajo técnico constante que ha permitido actualizar, ampliar y mejorar el proyecto inicial, incorporando las demandas trasladadas por usuarios, asociaciones y profesionales. “Nuestros mayores merecen hechos y soluciones. Este proyecto se ha trabajado con rigor técnico y pensando en ellos desde el primer momento”, ha señalado el alcalde. La nueva infraestructura, moderna, accesible y referente en la Región de Murcia, ocupará una superficie de 2.200 metros cuadrados, duplicando la del actual centro, y dará servicio a cerca de 20.000 usuarios.

El edificio, distribuido en seis plantas, incluirá:

Salón de actos

Cafetería

Sala de informática

Espacio de lectura y ocio

Servicios de peluquería y podología

Sala ocupacional y terapéutica

Cocina propia

Varias salas multiusos para actividades del IMAS

La inversión prevista asciende a 3,4 millones de euros, financiados íntegramente por el Gobierno regional. Así, la publicación del procedimiento abre el plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de diciembre de 2025, con un periodo de ejecución estimado de 15 meses desde la adjudicación. Para el alcalde, José Ángel Alfonso, este avance confirma que “el proyecto dispone ya de los instrumentos administrativos necesarios para su desarrollo, con fechas concretas y financiación real”.

El equipo de gobierno destaca que el avance del proyecto responde a un modelo de gestión basado en la planificación, el rigor y la colaboración entre administraciones. “Cuando el equipo de gobierno y la Comunidad Autónoma trabajan con objetivos compartidos, Molina de Segura se beneficia de proyectos sólidos y con futuro”, ha apuntado el primer edil. El regidor ha querido agradecer la implicación de usuarios, asociaciones y entidades que han acompañado esta reivindicación. “Su constancia ha sido fundamental, y este proyecto incorpora buena parte de sus aportaciones”.

Con la licitación ya en marcha, el nuevo Centro de Mayores y de Día entra en su fase decisiva y garantiza una mejora sustancial en los servicios de atención, bienestar y envejecimiento activo en la ciudad. “Molina avanza cuando se trabaja con seriedad, planificación y compromiso. Este es el modelo que estamos aplicando”, ha concluido el alcalde, José Ángel Alfonso.