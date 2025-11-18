El Pleno de Lorca pedirá que se retrase el cierre de los acuíferos

El Pleno de Lorca reclamará durante las próximas semanas al Gobierno de España una moratoria para el cierre de los acuíferos. Será el Partido Popular –que desde su acuerdo con Vox ostenta la mayoría absoluta– el grupo político que presente la moción necesaria, tal y como adelantaba el secretario de Infraestructuras, Agricultura y Agua del PP, Ángel Meca, que también ostenta estas responsabilidades en el Gobierno local.

Ángel Meca, tras su comparecencia este martes. / L.O.

Durante su comparecencia, Meca Ruzafa explicaba que la propuesta popular irá encaminada a conseguir que el Estado aplace la clausura de los acuíferos hasta 2033 como mínimo, habida cuenta de la reducción del 50% de los envíos del Trasvase Tajo-Segura prevista para 2027. "Es un escenario devastador para la economía del Levante y especialmente para Lorca, una de las comarcas más afectadas, donde la agricultura y la ganadería constituyen un pilar fundamental para miles de familias y para el conjunto del tejido productivo", indicaba el concejal.

Impacto económico

En este sentido, el responsable municipal de Agua recordaba que, según el estudio del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), elaborado por la consultora internacional PricewaterhouseCoopers, el cierre del Trasvase y la reducción drástica de los caudales subterráneos supondría pérdidas millonarias y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Y es que, las aguas subterráneas representan el 30% de los recursos hídricos agrarios de la cuenca del Segura, y la previsión del Plan Hidrológico es reducir 213 hm³/año en 2027, un recorte del 52% a la aportación subterránea, lo que incrementaría el déficit hídrico en 191 hm³/año.

Las aguas subterráneas representan el 30% de los recursos hídricos agrarios de la cuenca del Segura. Estudio encargado por el SCRATS

"Nos encontramos ante una decisión política injustificada que pretende asfixiar a los agricultores y ganaderos del Levante. Se está intentando acabar con el sector agroalimentario del sureste español, un sector que no solo alimenta a España, sino que exporta al mundo entero", sentenciaba el edil, que terminaba recordando: "la Directiva Marco del Agua [que contempla las citadas restricciones] prevé una moratoria del cierre de los pozos de los acuíferos cuando existan razones técnicas y económicas suficientes. En este caso no hay duda de que se cumplen estos requisitos. Las dos medidas suponen un golpe definitivo no solo a la ciudadanía, sino a todo el sector productivo de las regiones del levante que conquistan el mundo con su buen hacer" señalaba Meca Ruzafa.