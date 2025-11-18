Nuevo convenio para difundir el legado teresiano-sanjuanista

El Centro Internacional Teresiano Sanjuanista – CITeS (Universidad de la Mística), la Cátedra Juan de Yepes. Ciencias Humanas, Cultura y Mística, y la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca de la Cruz (Místicos) han suscrito en Ávila un acuerdo de colaboración institucional destinado a promover de manera conjunta la investigación, la formación y la difusión cultural y vivencia de los valores humanos y espirituales promovidos por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, como fundadores del Carmelo en Caravaca de la Cruz, lugar profundamente marcado por su presencia. Dichas acciones incluirán actividades académicas, de investigación, culturales y de crecimiento espiritual, desarrolladas de manera conjunta y colaborativa, con el propósito de consolidar a Caravaca de la Cruz como sede estable de estas iniciativas y, por extensión, en diálogo con el resto de la Diócesis de Cartagena.

La firma del convenio ha sido realizada por Jerzy Wojciech Nawojowski, ocd, director del CITeS; Pascual Gil Almela, ocd, presidente de la Asociación Cultural Místicos; y Francisco Javier Marín Marín, secretario de la Cátedra Juan de Yepes, con sede en el Instituto Teológico San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena.

La primera actividad tras esta firma se desarrollará del 19 al 22 de noviembre en Murcia, Caravaca y la Pedanía Santo Ángel

La primera actividad tras esta firma se desarrollará del 19 al 22 de noviembre en Murcia, Caravaca y la Pedanía Santo Ángel, con unas rutas culturales y espirituales del Carmen en estas localidades.

Las rutas del Carmen, el nuevo curso de la Cátedra Juan de Yepes

Concierto Rutas del Carmen / La Opinión

La Cátedra Juan de Yepes inicia una nueva actividad esta semana. Se trata del curso Las rutas del Carmen, que en su primera edición lleva por título En la acequia del jardín. Del 19 al 22 de noviembre las ciudades de Murcia y Caravaca de la Cruz acogerán esta nueva actividad de la Cátedra Juan de Yepes que se realiza dentro del proyecto de colaboración con la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca (Místicos) y con el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista - Universidad de la Mística de Ávila (CITeS).

Abierto el plazo de inscripción (presencial y online) para participar en la nueva actividad de la Cátedra Juan de Yepes.

La primera actividad tendrá lugar mañana miércoles 19, a las 17:00 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Murcia, donde se hablará del origen del barrio del Carmen y de los cantos de auroros de advocación carmelitana, entre otros.

Actividad en Caravaca

El jueves se trasladará la actividad a Caravaca de la Cruz. El convento de Nuestra Señora del Carmen de los Carmelitas Descalzos acogerá la sesión que comenzará a las 17:00 horas. Entre los temas a tratar estará la fundación de los dos conventos del Carmelo Descalzo en Caravaca y la presencia de san Juan de la Cruz.

Las actividades continuarán el viernes en la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Caravaca, a las 20:30 horas, con un concierto-recital de música antigua

Las actividades continuarán el viernes en la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Caravaca, a las 20:30 horas, con un concierto-recital de música antigua.

Y la casa de ejercicios de Villa Pilar de Santo Ángel (Murcia) acogerá la última jornada del curso el sábado, a partir de las 10:00 horas.

El curso, de 10 horas lectivas y 1 crédito ECTS, tiene un precio de 30 euros y se puede realizar de forma presencial u online. Para realizar la inscripción y ampliar la información se puede visitar la web del CITeS.