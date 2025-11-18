Música tradicional y de vanguardia para celebrar San Clemente en Lorca

Entre el más de medio centenar de actos programados con motivo de la festividad de San Clemente, aquellos relacionados con la música resaltan en gran medida. Tal es el caso del Festival Nacional de Folclore ‘Ciudad del Sol’, a los que se sumarán las actuaciones de los grupos 'Lándevir' y 'Finnway', de corte más vanguardista.

En el caso del festival de folclore, cabe destacar que tendrá lugar este sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Margarita Lozano –debido a la clausura del Teatro Guerra– y la entrada será gratuita. En esta decimonovena edición participarán el Grupo de Danzas Postiguet de Alicante (Comunidad Valenciana), la Asociación Cultural Xaréu d’Ochobre de Avilés (Principado de Asturias) y el grupo anfitrión, Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca. Con la participación del Principado de Asturias, el grupo lorquino culmina este año la presencia de todas las comunidades autónomas en el festival desde su creación.

El Festival Nacional de Folclore ‘Ciudad del Sol’ se llevará a cabo en el Margarita Lozano. / L.O.

Además, como manda la tradición, antes del festival, el grupo anfitrión, Coros y Danzas Virgen de las Huertas, interpretará la jota lorquina en la Plaza Calderón, a las 17:30 horas, al paso del Patrón San Clemente antes de su incorporación al desfile de la Historia Medieval de Lorca, una muestra más de la vinculación entre las dos entidades, que llevaba a la Federación San Clemente a reconocer al grupo folclórico con el 'Regni Clavis' de este año.

Más de 150 artistas

Durante el festival más de 150 artistas entre músicos, coros y bailarines, convirtiendo una vez más a la Ciudad del Sol en un punto de encuentro de la cultura popular española. El cartel de esta edición está ilustrado con una fotografía de María José Ruiz, donde destacan los tradicionales platillos, instrumento clave del folclore lorquino.

Luis González, presidente del grupo, expresaba durante la presentación su agradecimiento "al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA) de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Lorca. Sin el apoyo de nuestras instituciones sería imposible continuar con esta labor año tras año. Gracias a ellos, podemos seguir mostrando la riqueza de nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones a través del folclore, que es nuestra mayor pasión".

También de vanguardia

Pero antes, el viernes 21, la Federación de San Clemente volverá a traer a grandes referentes del Folk Metal y el Rock Melódico a Lorca.

Presetación de los conciertos por San Clemente. / L.O.

En concreto, será a partir de las 20:30 horas cuando la Plaza de España resuene con los temas de 'Lándevir' y 'Finnway' en un concierto que servirá para "aportar un valor añadido a la programación de actos con motivo de la festividad de nuestro Patrón, ofreciendo a lorquinos y visitantes de todas las edades la oportunidad de disfrutar de música en directo, marcada por un género muy relacionado con estas fiestas y nuestra historia medieval, como es el Folk Metal, la música celta y el Rock Melódico, en un marco cargado de magia y diversión",

Así lo reseñaba la edil de Festejos, María de las Huertas García, que presentaba los conciertos junto al canciller del ente federado, Enrique Pérez. A este respecto, el mandatario de San Clemente explicaba que el grupo 'Lándevir' dará comienzo en la Ciudad del Sol a la celebración del 25 aniversario de los inicios musicales de la banda, consolidando una etapa de madurez plena en su propuesta de Folk Metal con tintes de Hard Rock y Rock Melódico; mientras que ‘Finnway’, grupo de reciente creación, pero con una formación de músicos de primer orden y curtidos en otras propuestas musicales, serán los teloneros presentando su primer disco 'La corte de los marginados'.