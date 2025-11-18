Sanidad
Crean nueve plazas para reforzar el personal del hospital Rafael Méndez de Lorca
El centro hospitalario de referencia el Área III contará con cinco enfermeros y cuatro auxiliares adicionales
El hospital Rafael Méndez de Lorca, que a principios de año fue escenario de numerosas protestas por parte de los trabajadores para reclamar más personal, incorporará nueve plazas destinadas a ampliar la plantilla. Fuentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) informaban de la creación de las mismas, especificando que cinco corresponden a Enfermería y cuatro a Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).
"La creación de estas plazas da continuidad al firme compromiso del Gobierno regional con este hospital y con toda el Área de Salud de Lorca, y servirá tanto para mejorar la atención de los pacientes como la organización de los turnos en diferentes servicios" señalaba la gerente del SMS, Isabel Ayala que precisaba: "se cubrirán esta semana".
A este respecto, cabe recordar que las nueve plazas se suman a la decena creada el pasado mes de abril, lo que supone un total de diecinueve profesionales más en el centro hospitalario en lo que va de año. Del mismo modo, fuentes autonómicas recordaban que en la actualidad se trabaja para incentivar a los facultativos a permanecer en los centros sanitarios del Área III de Salud –que abarca Águilas, Aledo, Lorca, Totana y Puerto Lumbreras–, teniendo todas las plazas la categoría de ‘difícil cobertura’, que ofrece mejoras económicas y profesionales.
Un 28% más
Según los datos aportados por el SMS, además de las inversiones en infraestructuras y materiales de diversa índole, en los últimos años las plantillas tanto del Área III en general como del Rafael Méndez en particular han crecido sustancialmente. Así, la plantilla de Área III de Salud habría crecido en más de 540 profesionales para hacer un total de 2.493 profesionales, casi un 28 por ciento más que hace 5 años; mientras que en el hospital Rafael Méndez trabajan a día de hoy 1.854 profesionales, 393 más que hace cinco años. En Atención Primaria el total se sitúa en 639 profesionales, con un crecimiento del 31 por ciento.
