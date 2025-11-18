La Comunidad invertirá 150.000 euros para financiar estos seis proyectos de obras en Albudeite

El Plan de Obras y Servicios 2024-25 va a propiciar la ejecución de seis proyectos de infraestructuras en Albudeite, donde la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local, tiene previsto invertir 150.000 euros, frente a 132.000 euros del plan anterior.

El consejero Marcos Ortuño, que visitó este martes las obras acompañado por el alcalde, Jesús García, subrayó que “la Comunidad ha dotado este programa con un presupuesto total de 18 millones de euros, después de incrementar la dotación un 50 por ciento respecto al plan anterior, que está posibilitando la realización de 96 proyectos en los 41 municipios de la Región de menos de 50.000 habitantes”.

Se trata de “actuaciones de proximidad”, precisó, como asfaltado de calles, mejoras en el alumbrado, redes de saneamiento, construcción y acondicionamiento de parques y jardines o instalaciones culturales o deportivas, que “en todos los casos buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, añadió.

Los proyectos incluidos en este plan de la Comunidad muchas veces tienen en común que se trata de actuaciones que no requieren de inversiones millonarias, pero, sin embargo, “tienen mucha repercusión en la mejora de la calidad de vida de las personas y también son fuente de creación de empleo local”, aseguró el titular de Presidencia.

En el caso de Albudeite, se está llevando a cabo la reforma del parque del polideportivo, donde el proyecto prevé instalar luminarias, nueva jardinera, mobiliario de juegos infantiles, acompañados de suelo de caucho, así como la colocación de pérgolas metálicas.

En el marco del Plan de Obras y Servicios de la Comunidad figura asimismo la construcción de acera en zona de la Daya y la plantación de nuevo arbolado.

También se acomete la realización de alcorques en zona de futura zona de aparcamiento de coches, la renovación del pavimento y vallado de la pista de pádel, con el centro infantil, e impermeabilización del pavimento del pabellón municipal Antonio Cañadas.

Los proyectos incluidos en el plan prevén igualmente actuaciones en el centro médico y la dotación de diverso equipamiento para la Casa de Cultura, salón del Cuartel y adquisición de mobiliario para el parque junto al pabellón municipal.