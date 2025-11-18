Bullas se vuelca para 'darle vida' a la pedanía de La Copa

El Ayuntamiento de Bullas ha redoblado su apuesta por revitalizar la pedanía de La Copa con un paquete de ayudas que impulsa tanto el arraigo familiar como la actividad económica: por un lado, subvenciones de 500 euros por nacimiento o adopción para quienes residan en la localidad, y por otro, ayudas para emprendedores que cubren hasta el 80% de los gastos —con un máximo de 600 euros— para nuevas iniciativas empresariales puestas en marcha entre 2024 y 2025.

El Ayuntamiento de Bullas ha publicado en su página web oficial (www.bullas.es) las bases que regulan la convocatoria de ayudas económicas por nacimiento y/o adopción de hijos en la pedanía de La Copa, correspondientes a los años 2024 y 2025.

Estas ayudas están dirigidas a progenitores o adoptantes empadronados y con residencia efectiva en La Copa. Podrán ser beneficiarios quienes figuren como titulares del Libro de Familia, donde conste el nacimiento o adopción del menor.

En los casos de nulidad, separación o divorcio, la ayuda corresponderá al padre o madre que tenga la custodia de los hijos, quedando excluidos aquellos progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad o cuando la tutela del menor esté asumida por una institución pública.

Para acceder a la subvención será imprescindible que los solicitantes estén empadronados y residan de forma efectiva en la pedanía en el momento de registrar la solicitud, así como encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Bullas.

La cuantía establecida por el Ayuntamiento para esta convocatoria asciende a 500 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado. Las ayudas se concederán por orden cronológico de presentación de solicitudes y hasta agotar la partida presupuestaria destinada a tal fin.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de noviembre de 2025. Toda la información detallada, así como el acceso a la documentación y al registro electrónico, se encuentra disponible en la web municipal y en la Sede Electrónica (Tablón de Edictos).

Ayudas a emprendedores

Por otro lado, el Ayuntamiento de Bullas, a través de la Concejalía de La Copa, ha publicado una nueva convocatoria de Ayudas Económicas a Emprendedores para incentivar la implantación de pequeñas empresas en la pedanía de La Copa, durante los años 2024 y 2025. Este programa busca promover la actividad económica local y apoyar a los emprendedores con proyectos innovadores en la zona.

Podrán acceder a estas ayudas tanto personas físicas como jurídicas con actividad mercantil y domicilio social en La Copa, que cumplan con los siguientes requisitos:

Domicilio social en La Copa : La empresa o negocio debe estar registrado en esta localidad.

: La empresa o negocio debe estar registrado en esta localidad. Fecha de creación de la empresa : Deben haberse constituido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025.

: Deben haberse constituido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025. Cumplimiento de obligaciones fiscales y legales : Los solicitantes deberán estar al día con sus obligaciones tributarias ante Hacienda, la Seguridad Social, y el propio Ayuntamiento de Bullas en el momento de presentar la solicitud.

: Los solicitantes deberán estar al día con sus obligaciones tributarias ante Hacienda, la Seguridad Social, y el propio Ayuntamiento de Bullas en el momento de presentar la solicitud. Normativa vigente: Las empresas deberán cumplir con todas las normativas aplicables a su actividad económica.

Las ayudas cubrirán hasta un 80% de los gastos subvencionables, con un límite máximo de 600 euros por empresa beneficiaria. La valoración de cada solicitud se realizará en función de cinco criterios clave como la creación de empleo, el impacto social y medioambiental, viabilidad económica del proyecto, emprendimiento juvenil, innovación y desarrollo de mercados digitales.

Este apoyo económico pretende consolidar el tejido empresarial en La Copa, impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo local, generen empleo, y fomenten prácticas sostenibles y digitalmente innovadoras.