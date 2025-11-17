El Teatro Guerra de Lorca será sometido a una actuación integral antes de su reapertura

El Teatro Guerra de Lorca volverá a abrir durante el invierno de 2026. Así lo informaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que este lunes daba cuenta del estado del coliseo, cerrado desde octubre del año pasado para reparar el sistema antiincendios; una actuación que ponía de manifiesto el precario estado del teatro más antiguo de la Región de Murcia que, además, está catalogado como Bien de Interés Cultural.

Concretamente, el regidor señalaba que la inversión necesaria para "poder reabrir las instalaciones con las máximas garantías de seguridad y cumpliendo con toda la normativa actual vigente en materia contra incendios" rondará los 700.000 euros, una cifra muy superior a los 60.000 que se estimaban necesarios cuando se anunció la clausura en un primer momento.

Fulgencio Gil examina algunos de los puntos más deteriorados del interior del Teatro Guerra. / L.O.

Y es que, según detallaba Gil Jódar, los análisis realizados por los técnicos no dejaban lugar a dudas al respecto de los "diversos e importantes problemas" detectados. "A nadie más que a nosotros nos duele esta situación, pero el Teatro Guerra no se puede reabrir incumpliendo la ley, tenemos que ofrecer eventos en condiciones de plena seguridad para todos los asistentes. Nos hemos encontrado con un inmueble en un estado muy problemático, con serias deficiencias heredadas, cuya magnitud trascendió a raíz del informe solicitado ante los problemas detectados en el sistema contra incendios", detallaba el primer edil.

Modernizar el teatro

Uno de los problemas más graves detectados era, según fuentes municipales, la fractura de testigos que se habían situado años atrás para verificar la estabilidad estructural del propio edificio, a lo que hay que sumar desperfectos registrados en cornisas y fachada, así como en el resto del edificio. "Los trabajos planificados se ampliaron con el fin de incluir todas y cada una de las reparaciones necesarias e imprescindibles para garantizar la seguridad del edificio", subrayaba Fulgencio Gil, que anunciaba: "el documento de trabajo, en su totalidad, ya está siendo revisado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, y se estima que parte de las obras puedan ejecutarse por Administración, un sistema por el cual el Ayuntamiento lleva a cabo parte de ellas, lo que conlleva un esfuerzo de cara a los presupuestos municipales".

Estado de uno de los puntos más afectados del exterior del teatro. / Daniel Navarro

En este sentido, el primer edil era claro: "el objetivo de los trabajos será modernizar y adecuar el Teatro Guerra a la normativa vigente en seguridad contra incendios, preservando su valor patrimonial y garantizando la evacuación y la intervención eficaz ante una emergencia. Todo ello bajo los criterios de mínima intervención y máximo respeto al valor histórico del inmueble"; de manera que se pueda conseguir más seguridad, evacuaciones más rápidas e intervenciones más eficaces sin poner en riesgo el patrimonio.

Entre otros, se van a realizar importantes labores de sectorización, destacando aquellas dirigidas a independizar la caja escénica del resto del teatro, así como los vestuarios y locales de riesgo. También está previsto instalar barras antipánico en las puertas en recorridos de evacuación, dar más visibilidad a señales de evacuación y emergencia y mejorar la respuesta general del edificio ante situaciones de emergencia.

"Reacción desesperada"

Por su parte, desde el PSOE calificaban de "reacción desesperada" el anuncio de las obras en el teatro, a la vez que acusaban al equipo de Gobierno de haber permitido "que el teatro se deteriore hasta límites intolerables". A este respecto Nines Mazuecos, edil de la formación, explicaba que el anuncio realizado por el Ayuntamiento se habría puesto en marcha "justo después de la presentación por parte del PSOE de una moción contundente" en la que se denunciaba la inacción en lo que al Teatro Guerra se refiere. "Lo que ha dicho hoy el alcalde es la prueba perfecta de su estilo de gobierno: solo actúan a golpe de titular, sin proyecto, sin planificación y sin respeto por el patrimonio de Lorca", sentenciaba Mazuecos Moreno.