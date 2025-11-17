Así son las últimas novedades legislativas sobre violencia de género analizadas hoy en Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca ha organizado una jornada de formación jurídica, donde se analizaron las novedades legislativas en los procesos de familia y violencia de género, dentro de las actividades organizadas con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Una propuesta incluida en la programación del consistorio por el 25N, atendiendo las demandas de los miembros de la mesa local de coordinación de violencia de género, Guardia Civil, Policía Local y técnico del SEPE.

La inauguración contó con el alcalde de Caravaca, José Francisco García, quien estuvo acompañado de la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez.

De esta manera el ayuntamiento refuerza el apoyo institucional a la atención de las usuarias, con la mirada puesta en la mejora asistencial a las mujeres víctimas de violencia de género de nuestro municipio

Participantes

Jornada técnica de violencia de género celebrada en Caravaca / Enrique Soler

En el encuentro participaron la decana del Ilustre Colegio de Abogados de la Región de Murcia, Mavi Hernández, la magistrada del juzgado número 1 de Murcia de Violencia de género, Nerea Cavero, así como la fiscal de la comunidad autónoma de la Región de Murcia asignada a la especialidad de Violencia de Género, Cristina García Molina.

Además, la jornada se completó con ponencias de los profesionales que prestan los servicios de Sapmex (atención psicológica para menores hijos de víctimas de violencia de género) y PEF Viogen (punto de encuentro familiar viogen destinado a los encuentros entre progenitores y tutores que tienen orden de alejamiento por violencia de género).

El regidor caravaqueño destacó que “desde el consistorio siempre hemos defendido el sentido práctico en la lucha contra la Violencia de Género, una lacra que tiene la sociedad”, en este sentido destacó “la colaboración necesaria entre todas las instituciones”.

Por su parte, la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez, resaltó “el apoyo integral que la Región de Murcia ofrece a las víctimas de violencia de género, a través de diferentes programas especializados”.

Controversias de la Ley 1/25

Durante la jornada se analizó las controversias que está originando las modificaciones introducidas por la Ley 1/25 en procesos de familia, que incluye los Medios Alternativos de Resolución de Controversias (MASC), como requisito previo y que está originando retrasos en los procesos judiciales.

Otros de los asuntos que se abordaron fue la modificación legislativa en los servicios de Atención Psicológica a Menores Expuestos a la Violencia de Género (SAPMEX) y las consecuencias que están teniendo en los menores. Asimismo se abordó el nuevo subsidio violencia de género.

Por último, se puso como en valor el funcionamiento que está teniendo el punto de Encuentro Familiar de Violencia de Género (PEFVIOGEN) de Caravaca de la Cruz.