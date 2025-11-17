Gastronomía
El restaurante 'La Peña' gana las Jornadas Gastronómicas del Arroz de Calasparra y chato murciano de Lorca
El segundo puesto ha sido para los alumnos de II de grado Media de Cocina y Gastronomía de la Escuela de Hostelería del IES San Juan Bosco; y el tercero para La Alacena de Braulio
La Escuela de Hostelería y Turismo del IES San Juan Bosco de Lorca acogía este lunes la degustación y valoración de las Jornadas Gastronómicas del Arroz de Calasparra y chato murciano en Lorca, organizadas por la Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca, Hostelor. Un evento gastronómico del que el restaurante 'La Peña' se proclamaba vencedor con una tapa a base de arroz meloso con carrillera y tocino de chato murciano y torreznos.
El establecimiento lograba a través de esta elaboración el premio de 500 euros, además de un trofeo de reconocimiento, un plato cerámico artesanal lorquino diseñado expresamente para las jornadas que también han recibido segundo y tercer clasificado. En estos casos, los galardonados eran los alumnos de II de Grado Medio de Cocina y Gastronomía de la Escuela de Hostelería del IES San Juan Bosco, con “Balilla solano”, en risotto de ortigas y presa de chato; y el tercero para La Alacena de Braulio, donde destacaban las costillejas de chato y la alcachofa.
Alta demanda
"La repercusión de la actividad ha sido mayúscula, y han sido muchísimos los lorquinos y visitantes que han acudido a los establecimientos a disfrutar de estos platos creados para la ocasión, pero que se mantendrán en las cartas posteriormente", reseñaba al respecto la edil de Hostelería del Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez; unas declaraciones con las que coincidía la presidenta de Hostelor; Rosa Perán, quien reseñaba: "los establecimientos han notado una gran demanda de los platos elaborados para la ocasión".
