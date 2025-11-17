Seguridad Ciudadana
Los fallos de las pulseras antimaltrato también llegan al Pleno de Lorca
El PP presentará una moción para exigir al Gobierno de España que investigue los problemas registrados con los dispositivos
Los problemas con las pulseras antimaltrato también serán protagonistas en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Lorca. Y es que el Partido Popular, a través de su edil María de las Huertas García, llevará a la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre una moción para reclamar una investigación "exhaustiva, independiente y transparente" sobre los citados fallos registrados en el sistema COMETA.
"Es necesario que se garantice la fiabilidad y supervisión continua del sistema de pulseras telemáticas, reforzando la vigilancia técnica y la auditoría de las empresas adjudicatarias, reforzando los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas, especialmente en las comunidades autónomas donde estos fallos hayan tenido incidencia, como la Región de Murcia", reclamaba la concejala responsable de Mujer.
En este sentido, García Pérez señalaba que los fallos reportados en los últimos días en este mecanismo –del que dependen 35 mujeres en la Región de Murcia– habrían sido los principales motivos para desarrollar la moción, encaminada a conocer el alcance real de los problemas. "Esta falta de transparencia y de rendición de cuentas resulta especialmente preocupante cuando lo que está en juego es la vida y la seguridad de mujeres que tienen que estar debidamente amparadas por el Estado", señalaba.
Casos en Lorca
En cuanto a la dimensión local del asunto, María de las Huertas García reconocía que en la Ciudad del Sol viven mujeres que dependen de este tipo de dispositivos, "confiando en que el sistema no vuelva a fallar, funcione correctamente y en que el Estado cumpla con su deber de garantizar su seguridad. Cuando estos dispositivos fallan o no se supervisan adecuadamente, el mensaje que reciben es de desamparo institucional", sentenciaba, para terminar haciendo hincapié en "la importancia que tiene en todo el proceso la coordinación con los ayuntamientos los protocolos de atención y seguimiento establecidos, garantizando recursos suficientes para la asistencia y protección local".
