Ecologistas en Acción denuncia la proyección de una tercera planta de biometano en Fuente Álamo

Ecologistas en Acción Región Murciana ha denunciado la proyección de una tercera planta de biometano, promovida por Biodinámica Verde, situada en el paraje Los Derramadores de Fuente Álamo, Esta planta, según apunta la organización, se suma a la dos macroplantas de Five Energy y Gesalor, "lo que supondrá un aumento significativo de los riesgos y afecciones ambientales y de los efectos sinérgicos y acumulativo derivados de las interrelaciones entre estas instalaciones de biometano". Por ello, desde Ecologistas han presentado sendos escritos de alegaciones sobre estas plantas a la Dirección General de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Fuente Álamo.

Los anuncios de estos proyectos de macroplantas "se han hecho con escasa información pública y nula participación ciudadana", según denuncia Ecologistas en Acción. "Se han limitado a un anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia que no supone un proceso de información pública y participación ciudadana. Debe garantizarse la transparencia y la participación real y efectiva de la ciudadanía de Fuente Álamo sobre la implantación de estas infraestructuras tan sensibles como las que nos ocupa. Es una necesidad urgente el establecimiento de medidas de participación de la ciudadanía ante estos proyectos, con el fin de asegurar una toma de decisiones basada en el interés público y el consenso social", añaden.

La instalación de estas plantas, según apunta la entidad, "supondrá un aumento significativo de los riesgos asociados a la contaminación atmosférica, malos olores, lixiviados, contaminación de los suelos y acuíferos, el sobreconsumo de agua, así como el trasiego de vehículos pesados, que aumentarán la contaminación en los caminos de acceso a la planta, y el riesgo de lluvias torrenciales en la zona que puedan afectar a la planta y provocar un grave problema ambiental".

El número de camiones de acceso a las plantas, aseguran, "supondrá un impacto ambiental añadido derivado del trasiego de estos vehículos pesados, además de la perdida de determinados residuos a lo largo del trazado viario, especialmente en las unidades con caja abierta y riesgo de congestión en algunas vías. Este trasiego genera impactos negativos como contaminación acústica, emisiones de gases y polvo, y congestión del tráfico, así como posibles pérdidas o derrames de residuos en las vías utilizadas".

Dependiendo del régimen de vientos, "un problema central es la existencia de malos olores que afectarán a núcleos habitados cercanos a la instalación (Los Morenos, El Escobar, La Carrasca, Los Díaz, Los Almagros y Los Paganes)". Esta situación, según Ecologistas, "provocará contaminación odorífera muy significativa con el deterioro de la calidad de vida y el bienestar de los residentes y como consecuencia una pérdida del valor económico de las viviendas".

Ecologistas en Acción promueve "una paralización y moratoria de plantas de biogás y un plan de desescalada de la ganadería industrial de nuestra región". Dicho plan de desescalada, subrayan, "se debe complementar con un plan de ayudas a los pequeños ganaderos que apuesten por el apoyo a ganadería extensiva y modelos sostenibles que fomenten el consumo en proximidad".

Ecologistas reclaman al gobierno regional un Plan de Control de Plantas de Biogás en la Región, "que limite su crecimiento caótico y desordenado y evite la instalación en las cercanías de entornos urbanos y elimine los riesgos de contaminación y malos olores".