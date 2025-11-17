Avanzan las obras de acondicionamiento del camino rural Contiendas-Jaira en Abanilla

Las obras de acondicionamiento del camino rural Contiendas-Jaira, en el municipio de Abanilla, avanzan a buen ritmo tras la renovación de sus casi cinco kilómetros de trazado, que suponen una inversión de más de 608.000 euros. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto con el alcalde del municipio, José Antonio Blasco, visitaron este lunes el camino, en el que ya se trabaja para la renovación integral de su señalización vertical y horizontal.

La consejera señaló que “el Gobierno regional tiene un firme compromiso con el desarrollo rural y actuaciones como la que estamos visitando lo ratifican” y apuntó que, sumando esta actuación, el Ejecutivo autonómico ha invertido en los dos últimos años casi 1,6 millones de euros en la mejora de 13,2 kilómetros de caminos rurales en el municipio de Abanilla.

Por su parte el Alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco ha manifestado que "año tras año, y kilómetro a kilómetro, el gobierno regional cumple con Abanilla y nuevamente asistimos al arreglo de un camino muy necesario para los agricultores, empresas y propietarios que lo frecuentan"

Rubira subrayó que el camino Contiendas-Jaira “es fundamental para la actividad agrícola de Abanilla, y su mejora supone avanzar en competitividad, movilidad rural y cohesión territorial”.

La actuación permitirá renovar la calzada y mejorar las condiciones de circulación y seguridad. Está previsto reforzar el firme mediante mezcla bituminosa en caliente de 5 cm, reponiéndose la base en los tramos necesarios con zahorra artificial de 15 cm. Asimismo, se contempla la limpieza y formación de cunetas, obras de drenaje, refuerzos de taludes con escollera, actuaciones en la intersección con la carretera RM-A7, y la mejora integral de la señalización vertical y horizontal.

Durante los dos últimos años, el Gobierno regional ha llevado a cabo actuaciones de acondicionamiento y mejora en caminos rurales en 26 municipios de la Región. En total, se han acondicionado más de 80 kilómetros de recorrido, con una inversión superior a 9,6 millones de euros.

Medidas de protección del entorno natural protegido

El proyecto del camino Contiendas –Jaira ha incorporado además un completo paquete de medidas ambientales para garantizar la conservación del paisaje protegido Humedal del Ajauque y Rambla Salada. Así, se ha trabajado en colaboración con la Dirección General del Medio Natural y se ha realizado el desbroce selectivo y la limpieza de cunetas preservando especies protegidas, además de la correcta gestión de todos los residuos de obra, el respeto estricto a la flora y fauna del entorno. La ejecución de los trabajos se está realizando únicamente dentro de las zonas autorizadas, bajo supervisión de los agentes medioambientales.

De forma específica para el camino Contiendas–Jaira, el proyecto incluye la instalación de cartelería de Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000, la señalización del cruce con la vereda de la Oliverica y la colocación de avisos de presencia de anfibios para evitar atropellos. Asimismo, se ha rediseñado el drenaje en puntos sensibles incorporando un badén flexoelástico y se ha ubicado el mirador paisajístico únicamente en una zona sin vegetación natural.