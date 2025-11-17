Educación
40.000 euros para reforzar la atención psicológica y educativa a alumnos de Lorca
La Comunidad Autónoma pone en marcha el programa 'T-Reto 2.0', que se desarrollará durante este curso
A lo largo del presente curso académico el alumnado lorquino podrá beneficiarse de un programa especial para mejorar su bienestar psicológico y mejorar su desempeño académico. Bajo el nombre 'T-Reto 2.0', el proyecto contará con una subvención de 40.000 euros provenientes de Fondos Europeos gestionados por la CARM para reducir el absentismo escolar y la inclusión del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
La concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Rosa Medina, lo presentaba esta mañana junto al director general de Atención a la Diversidad de la Región de Murcia, Pedro Mondéjar, destacando al respecto de la campaña que permitirá "ofrecer una atención integral que combine la prevención, la intervención psicológica y la implicación activa de toda la comunidad educativa para que nuestros niños y jóvenes puedan crecer personal y académicamente en un entorno seguro y saludable".
Según detallaba la concejala, en esta edición el proyecto amplía su cobertura a todos los menores de 16 años con el fin de favorecer su desarrollo personal y académico, e incluye atención psicológica gratuita, intervención psicosocial, talleres psicoeducativos y medidas de detección temprana para identificar posibles dificultades. La iniciativa se orienta a prevenir el fracaso escolar mediante actuaciones que refuercen el bienestar social, emocional y psicológico del alumnado, ofreciéndoles herramientas para superar barreras personales y académicas. También promueve hábitos saludables, dinamiza el seguimiento de casos e incorpora recursos y estrategias para toda la comunidad educativa.
Medidas preventivas
Entre los principales objetivos del programa, Medina Mínguez destacaba que tratará de actuar antes de que los problemas se conviertan en crónicos. "Hablamos de bienestar emocional, de autoestima, de acompañamiento y de oportunidades. Apostamos por una educación integral que atienda la mente y el corazón, porque solo así podemos garantizar el verdadero éxito académico", completaba. En este sentido, cabe mencionar los datos registrados durante la campaña pasada, cuando se atendió a 73 alumnos, 46 familias y se realizaron 258 sesiones individuales y grupales con alumnado.
