Águilas se prepara para el futuro: un estudio revelará cómo proteger sus 13 playas a largo plazo

El Ayuntamiento de Águilas se encuentra inmerso en la redacción de un estudio para mejorar la gestión y sostenibilidad de las playas de la localidad, la iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística "Descubre Águilas" y analiza el estado actual de 13 playas del municipio, así como factores de riesgo para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Descubre Águilas', financiado por los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (PRTR).

Objetivos y enfoque del estudio

El estudio se ha centrado en dos aspectos fundamentales:

Primero, recopilar toda la información existente sobre el estado actual del litoral, como los datos históricos sobre mareas, el relieve del fondo marino y los estudios previos sobre erosión.

En segundo lugar, desarrollar una base topo-batimétrica que ha permitido entender cómo estos factores interactúan y afectan la forma y evolución de las playas, lo que va a ayudar a anticipar los cambios futuros.

“La protección de las playas, combinada con una mejor comprensión de su comportamiento, permitirá que Águilas siga siendo un destino atractivo, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Además, este análisis contribuirá a asegurar la sostenibilidad a largo plazo de estas zonas, beneficiando tanto a la comunidad local como a los turistas”, ha señalado el edil de Turismo, José Antonio Consentino.

Con iniciativas como esta, Águilas se consolida como un destino comprometido con la competitividad turística y la protección del medio ambiente, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del PRTR.