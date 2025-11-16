Urbanismo
La transformación del barrio de Santa María de Lorca, lista para comenzar
El primer gran proyecto será la rehabilitación de los antiguos depósitos de agua y se espera que arranque en breve
Uno de los barrios más degradados de la ciudad de Lorca, Santa María, iniciará en las próximas semanas un ambicioso proceso de recuperación. Y lo hará con la rehabilitación de los antiguos depósitos de agua que, en el corazón de este barro 'alto', pasará de ser un espacio abandonado a una zona verde que incorporará tecnología de última generación. Así, gracias a una inversión de 840.000 euros –procedentes de Fondos Europeos–, en breve se espera que arranquen las obras.
En concreto, las obras permitirán reutilizar los depósitos como centro estratégico de captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia, en un circuito cerrado que se completará con la instalación de un biofiltro junto a la antigua Cárcel, cuya restauración también se acometerá en la siguiente fase del proyecto. Tal es el avance que se prevé suponga este proyecto en lo que a la gestión del ciclo del agua y renaturalización se refiere, que la ciudad de Ámsterdam solicitaba el pasado mes de enero la participación de técnicos del Ayuntamiento de Lorca en un nuevo proyecto europeo destinado a recuperar uno de los barrios de la capital de los Países Bajos, aquejado de problemas relacionados con la presencia de agua en el subsuelo.
Asimismo, una sección de los depósitos será acondicionada como local social y punto de encuentro para los vecinos de la zona.
Casi una treintena de viviendas
Todo ello bajo la denominación de 'proyecto Natur-W', que Europa financia con 4,7 millones de euros, y que también permitirá acometer la rehabilitación de cinco casas de la zona propiedad del Ayuntamiento. Unos esfuerzos para transformar el barrio a los que se sumará el Gobierno regional con otro millón adicional. En concreto, los 990.886 euros procedentes de las arcas autonómicas permitirán rehabilitar 12 viviendas municipales; reedificar por completo otras siete –cuatro municipales y tres privadas– y demoler otras cuatro viviendas propiedad del Consistorio. Asimismo, la inversión permitirá regenerar dos espacios públicos degradados de los barrios altos.
