El María Agustina de Lorca supera el medio siglo impulsando las carreras de jóvenes promesas de la literatura

Medio centenar de ediciones, miles de participantes y una trayectoria difícil de igualar. Estas son algunas de las características principales del Certamen Literario María Agustina, el más relevante de la ciudad de Lorca –de gran calado a nivel regional e incluso nacional– y que fuera ideado por un grupo de profesores del municipio a mediados de los años 70.

"Se crea para celebrar la actuación de una profesora que fue realmente influyente y que murió con 39 años. Su fallecimiento conmovió a la sociedad, conmovió a sus amigos, a sus compañeros del instituto y a los propios alumnos, que fueron conscientes de que era una gran pérdida y desde el primer momento tuvieron la idea de que aquella persona debería ser recordada, por eso se puso en marcha el certamen con su nombre" relata a esta Redacción Pepe Quiñonero, profesor retirado y colaborador del certamen casi desde sus inicios en 1974.

Entrega de premios de la pasada edición del María Agustina. / L.O.

Precisamente ese espíritu de la profesora que le da nombre, el fomentar la creación literaria entre los más jóvenes, es lo que ha guiado al certamen que este año cumple cincuenta y una ediciones y que se ha consolidado como uno de los grandes impulsores de las carreras de jóvenes literatos. No en vano, entre los premiados a lo largo de la historia se encuentran Juan Manuel de Prada, Javier Vela, Ángel Montiel o José Luis Rey, que presentaban algunos de sus primeros escritos al concurso.

"Ahora ya recibimos concursantes hasta los 23 años, pero en principio era hasta los 21 años y nos llegaban niños o muchachos de 16, 17 años, que era casi la primera vez que participaban en estas experiencias. Y luego después se han ido consolidando y han surgido como promesas brillantes de la literatura contemporánea española. En ese sentido, el certamen sí que es un semillero y una crianza de nuevos escritores", explica Quiñonero al respecto.

De gran relevancia

Por lo que respecta al status del certamen más allá de su longevidad, este antiguo profesor de lengua y literatura lo tiene claro: "se ha convertido, sobre todo la entrega de premios, en el acto más relevante y más solemne que tiene lugar en la ciudad"; un hecho de gran mérito, puesto que la organización es itinerante entre los diferentes institutos de la Ciudad del Sol. "Es un hecho, yo diría que inexplicable, casi milagroso, porque en principio estaba sustentado en unas personas que tenían, digamos, una deuda moral con la persona desaparecida, que estaban muy vinculados a ella. Pero han pasado 50 años, han pasado por lo menos dos generaciones de profesores y sigue permanentemente vivo el recuerdo el impulso inicial para el certamen", apunta.

Ganadores de la 50ª edición del certamen literiario 'María Agustina'. / L.O.

En este sentido, Quiñonero apunta a la falta de una dirección organizada como otra de las curiosidades del certamen: "no tiene normas escritas, no tiene directivos, no tiene secretarios, no tiene administrativos, no hace asambleas, no hace actas a lo largo de la elección de los premios, no guarda archivos ni memorias comunes y, sin embargo, todos los años, el instituto que por rotación se encarga del asunto, retoma lo que ha hecho el instituto anterior, y así sucesivamente a lo largo de 50 años. Es casi un milagro y estamos esperando a ver si podemos llegar a los 50 siguientes o nos quedamos a la mitad del camino", termina.

Hasta el 28 de enero

Por lo que respecta a la presente edición del María Agustina, hace escasos días se anunciaba la apertura del plazo de presentación de trabajos para la quincuagésimo primera edición.

Cartel anunciador del la LI edición del certamen María Agustina de Lorca. / L.O.

Disponible hasta el 28 de enero, en él podrán participar autores de entre 16 y 23 años en las modalidades de verso y prosa. Los premios, que se darán a conocer durante el próximo mes de abril, ascienden a 1.500 euros para los ganadores y 1.000 euros para los finalistas, y las obras deberán ser inéditas y no haber sido premiadas con anterioridad en otros concursos.