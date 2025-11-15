Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible

Enagás Renovable invertirá más de 36 millones de euros en la construcción de una planta de biometano de última generación que situará a Las Torres de Cotillas en la vanguardia de la energía renovable en España. Prevista para entrar en funcionamiento en 2027, la planta será una de las más avanzadas de España.

El proyecto es uno de los más emblemáticos del plan de inversiones de Enagás Renovable en la Región de Murcia, que supera los 90 millones de euros y contempla dos plantas adicionales en diferentes municipios.

Energía limpia a partir de residuos del territorio

La instalación tendrá capacidad para producir cerca de 70 GWh de biometano al año, una cantidad suficiente para abastecer a 17.500 hogares. Con ello, se contribuirá a reemplazar el consumo de gas natural y mientras se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y se avanza hacia la neutralidad climática.

Cada año la planta tratará 150.000 toneladas de residuos orgánicos, de los cuales más de un 90% procederá de explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en un radio de 10 kilómetros. Este modelo de proximidad garantiza eficiencia, minimiza las emisiones por transporte y refuerza el compromiso con la economía circular: una planta del territorio, para el territorio.

De un residuo a una oportunidad sostenible

La nueva planta de biometano se consolidará como un motor de crecimiento y desarrollo para el sector agrario y ganadero local, transformando un problema ambiental —la gestión de los purines— en una oportunidad sostenible.

La instalación de esta planta contribuirá a evitar que los residuos terminen contaminando suelos o acuíferos, así como a reducir los olores en la zona, ya que aprovechará los purines y otros residuos que hoy se acumulan al aire libre.

Enagás Renovable

Además de gas renovable durante el proceso también se obtiene digestato, que se convertirá en compost, devolviendo nutrientes al campo y cerrando el ciclo natural de la materia orgánica. Este biofertilizante permite sustituir los fertilizantes químicos y fortalece un modelo agrícola más eficiente, rentable y respetuoso con el medio ambiente.

Además, también se obtendrá agua osmotizada, un recurso muy valioso en una región donde cada gota cuenta. Así, se aprovechan al máximo los recursos naturales, reduciendo la presión hídrica y favoreciendo la sostenibilidad del campo murciano.

Tecnología avanzada y respeto por el entorno

Ubicada a cinco kilómetros del núcleo urbano y con acceso directo desde la carretera RM-B37 (carretera de Mula), la planta ha sido diseñada para garantizar la convivencia con el entorno, evitando así el tránsito de vehículos pesados por zonas residenciales.

Los residuos se transportarán en camiones cuya carga no estará expuesta al aire libre, y se descargarán en una nave en depresión equipada con doble compuerta y biofiltros de última generación, impidiendo que los olores se liberen al exterior. La instalación no utilizará agua externa para el proceso, ya que aprovechará la contenida en los propios residuos, limitando su consumo únicamente a usos de higiene y personal. Cumplirá con las normas europeas más exigentes en seguridad y medio ambiente, incorporando las mejores técnicas disponibles para la producción de biometano y la gestión responsable de residuos.

Impulso al empleo y al desarrollo local

La construcción del proyecto generará hasta 120 empleos y, una vez operativa, creará 25 puestos de trabajo estables. Enagás Renovable colaborará con el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF) y con entidades locales para fomentar la contratación de vecinos del municipio, impulsando así el crecimiento económico y social del entorno.

La incorporación de esta tecnología también abre nuevas oportunidades para estudiantes y jóvenes profesionales que buscan especializarse en energías renovables y economía circular, sectores con gran proyección de futuro. La compañía también desarrolla un Programa de Desarrollo Local Sostenible, orientado a promover iniciativas de emprendimiento, formación y proyectos vecinales relacionados con la economía circular. De esta forma, la transición energética se traduce en oportunidades reales para el territorio y su gente.

Un referente nacional en biometano

Las Torres de Cotillas tiene ante sí la oportunidad de liderar un cambio decisivo desde lo local, convirtiéndose en un referente de innovación, prosperidad y compromiso con el medio ambiente. Apostar por el biometano no es solo una decisión energética: es una apuesta por el futuro.

En una región caracterizada por su intensa actividad agrícola y ganadera, el biometano se presenta como una herramienta esencial para proteger el entorno, cuidar los suelos y optimizar el uso del agua.

Decir sí al biometano es decir sí a una gestión más eficiente de los residuos, sí a más energía renovable, sí a más empleo y sí a un futuro más sostenible para Murcia.

Las Torres de Cotillas tiene la oportunidad de encabezar este cambio desde lo local, consolidándose como un ejemplo nacional en energía limpia y desarrollo sostenible.