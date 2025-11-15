Miguel Ángel Revilla ya tiene raíces en la pedanía de La Hoya

El expresidente de Cantabria, actual diputado en el parlamento cántabro y escritor, Miguel Ángel Revilla, recibió ayer el título de ‘Primer vecino adoptivo de La Hoya’, a propuesta de las cooperativas agrarias que comercializan el brócoli y por unanimidad de la asamblea vecinal que se celebró el pasado 6 de febrero. El acto, incluido dentro de una comida de convivencia a base de brócoli, arroz y pavo, albóndigas y otros manjares, se celebró en los salones de Antonia Navarro, ante cerca de 400 personas y donde el cartel de ‘no quedan entradas’ se colocó hace ya varios días.

Revilla fue nombrado por los mismos proponentes como ‘Primer embajador del brócoli’ en abril de 2024, cuando por primera vez visitó esta población. El motivo principal de ambas distinciones se debe a la divulgación que sigue haciendo allá donde va del producto estrella en la comarca del Guadalentín que da trabajo a miles de personas, tanto en el campo como en los almacenes de manipulación. De hecho, La Hoya es conocida ya como ‘La cuna del brócoli’.

Los actos comenzaron a las 11 de la mañana con el corte de cinta e inauguración oficial de la campaña de brócoli 2025-2026, a cargo de la asociación +BROCOLI. El espacio elegido fue una plantación situada dentro de la finca ‘Huerto Chico’, que gestiona la cooperativa agraria SACOJE.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del día tuvo lugar en el polígono industrial de La Hoya, frente a la puerta principal de la anteriormente citada cooperativa, cuando vecinos, empresarios agrícolas y autoridades, junto al propio Revilla, se dieron cita y fueron testigos de la entrega, por parte de los promotores de la iniciativa, de un olivo centenario dedicado al político cántabro, mediante el descubrimiento de una placa que así lo acredita. El objetivo, según los promotores del acto, "es que Miguel Ángel Revilla pueda decir allí donde vaya, a partir de ahora, que tiene raíces en La Hoya", a lo que se comprometió el homenajeado. Por su parte, los vecinos se comprometieron a recolectar cada año la cosecha que produzca el árbol y enviársela a Cantabria, con alguna que otra caja de brócoli, el producto que tanto defiende en cada lugar que visita.

A partir de las 14 horas dio comienzo la comida de convivencia a la que pudieron asistir cuantas personas lo habían solicitado, hasta completar el aforo del local, dentro de la cual se le hizo entrega del título de ‘Primer vecino adoptivo de La Hoya’. Fue recibido entre aplausos al son del himno de Cantabria, 'Viento del nort'e, interpretado por Nando Agueros.

En el transcurso de la comida, los famosos troveros Pedro López I y Pedro López II (Los Cardosos), acompañados a la guitarra por Antonio Micol, pusieron la nota festiva al encuentro, mostrando a Miguel Ángel Revilla lo que es el trovo murciano, esa forma de improvisación poética dialogada con base musical tradicional originaria de nuestra región.

Balón de cuero

El empresario lorquino Juan Montiel Díaz hizo entrega a Revilla de un balón de cuero, con material curtido en Lorca, confeccionado de forma totalmente artesanal, pura réplica de un balón inglés de 1940, como muestra de su afición por el fútbol y seguidor del Racing de Santander. Por su parte, la maestra de Educación Infantil y escritora, natural de La Hoya, Irene Abellaneda Segovia, le hizo entrega del cuento que acaba de publicar, titulado 'El Mar de Cristal. Conviértete en el guardián del mar', con reflexiones sobre la atención que deberíamos prestar a esta parte de la naturaleza. El ejemplar que le regaló a Revilla va dedicado Bruno, su primer nieto.

La bibliotecaria de La Hoya, Isabel Rosa González, quiso aprovechar la visita de Revilla a esta población para solicitar a los vecinos que se involucren en el amor hacia los libros y la lectura, algo por lo que lucha cada día desde la biblioteca en la que trabaja.

El político cántabro recibió también varios mensajes de felicitación en vídeo de profesionales de las cadenas de televisión a las que suele acudir con frecuencia, entre ellos, José Yélamo, Iñaki López o Sonsoles Ónega.

Miguel Ángel Revilla aprovechó su visita a esta población para presentar su último libro, 'Por qué pasa lo que pasa', en el que dedica dos páginas a La Hoya, a raíz de su primera visita en 2024.

Entre el público asistente a la comida se sortearon ejemplares de los ocho libros que, hasta el momento, lleva escritos.