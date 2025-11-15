Jumilla
El futuro de la agricultura depende del relevo generacional
Jumilla acoge la Feria Agrícola 2025, con treinta expositores
"El relevo generacional forma parte del futuro de la agricultura en Jumilla", según ha manifestado el concejal del área, Antonio Pérez, en la inauguración de la Feria Agrícola 2025.
Este año en la feria se cuenta con treinta expositores y como novedad se han desarrollado una charlas técnicas demandada por el sector agrario.
Los hermanos Toli fueron los homenajeados en el evento por introducir hace años el cultivo de la cereza en esta comarca.
Severa González, alcaldesa de Jumilla, dice que el municipio "apuesta por el sector agro" en colaboración con la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia.
En la inauguración de la Feria Agrícola de Jumilla estuvo presente, Ana García, Directora General de la PAC en Murcia.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas de un colegio de Murcia: 'La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- Una cafetería de Murcia invita a un millón y medio de personas a disfrutar de un descuento para dos si su apellido es 'Martínez'
- En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
Ofrecido por