El futuro de la agricultura depende del relevo generacional

"El relevo generacional forma parte del futuro de la agricultura en Jumilla", según ha manifestado el concejal del área, Antonio Pérez, en la inauguración de la Feria Agrícola 2025.

Este año en la feria se cuenta con treinta expositores y como novedad se han desarrollado una charlas técnicas demandada por el sector agrario.

Los hermanos Toli fueron los homenajeados en el evento por introducir hace años el cultivo de la cereza en esta comarca.

Severa González, alcaldesa de Jumilla, dice que el municipio "apuesta por el sector agro" en colaboración con la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia.

En la inauguración de la Feria Agrícola de Jumilla estuvo presente, Ana García, Directora General de la PAC en Murcia.