Las fiestas de San Clemente de Lorca comienzan con una reivindicación del legado judío

El viaje hacia la Edad Media que protagonizará Lorca con motivo de las festividades en honor del Patrón, San Clemente, arrancaba de facto este viernes. Y lo hacía de la mano de Iñaki Echeveste, director de la Red de Juderías de España, entidad de la que la Ciudad del Sol forma parte desde el descubrimiento de la sinagoga enterrada –y, por lo tanto, conservada– durante siglos en el Castillo.

Una vez más, la antigua Colegiata de San Patricio –a donde se trasladaba el evento tras iniciarse las obras de restauración del Teatro Guerra– resonaba con los ecos de la historia, pero antes, propios y extraños se daban cita en la Plaza de España para presenciar la representación de la llegada del Infante Alfonso de Castilla, responsable de la reconquista de la ciudad siglos atrás. Tras este emotivo acto el alcalde de Caravaca, José Francisco García, que pregonara las fiestas en 2024, ejercía de presentador de honor para el citado Echeveste.

Recreación del acto de entrada del Infante Alfonso. / L.O.

Así, la iglesia donde la imagen del Patrón recibe culto durante todo el año servía de escenario ideal para el evento donde, como no podía ser de otra manera, el legado judío contaba con gran protagonismo. "Para la Red de Juderías de España, estar esta noche aquí no es un acto protocolario, sino una declaración de principios: la historia de España no puede entenderse sin la historia de Sefarad, y la historia de Sefarad se manifestó de forma excepcional en esta Lorca medieval", señalaba el pregonero durante su discurso, para a continuación rememorar la conquista de la ciudad y hacer un pequeño repaso por el significado del lema que orla el escudo lorquino.

"La historia de Lorca nos lleva ineludiblemente al corazón del medievo peninsular, un espacio de complejidad donde el legado sefardí se inscribe como un elemento coesencial e intrínseco para entender la formación de España. No hablamos de una simple convivencia tolerada, sino de una simbiosis productiva y sofisticada que elevó el nivel intelectual y material de los reinos cristianos", aportaba el director de la Red de Juderías de España, que hacía hincapié en el papel central de los judíos en la historia local y nacional.

Echeveste durante el Pregón. / L.O.

Interés turístico nacional

Durante su discurso, Echeveste también aprovechaba para poner de manifiesto el apoyo de la entidad que dirige en el empeño de la Federación San Clemente por conseguir que los festejos sean declarados como Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Lorca se alza en este panorama de la Festividad de San Clemente como la guardiana y la integradora de la memoria de estos tres mundos. ¡Absolutamente merecedora de ser reconocida en el futuro como Fiesta de Interés Turístico Nacional y tendréis todo el apoyo de la RED!", proclamaba.

En este punto, Echeveste miraba hacia la Fortaleza del Sol y las continuas excavaciones que, desde 2003, se han llevado a cabo para descubrir el legado sefardí. "Suponen una oportunidad crucial para profundizar y enriquecer la comprensión de la vida cotidiana, la cultura material y la organización urbanística de esta singular comunidad judía bajomedieval, ya que, más allá del descubrimiento de la sinagoga, estos esfuerzos se centran en la excavación de las unidades domésticas aun sin documentar", apuntaba, para terminar con gritos de "¡Que viva las fiestas de San Clemente, Patrón de la Ciudad de Lorca!", y "¡Que viva Lorca!"; aunque no sin antes invitar a los presentes a "ser custodios de esa memoria para que las generaciones venideras puedan amar su país con toda su verdad histórica".