Las actividades de conciliación también llegan a Lorca por el Día del Maestro

Las actividades destinadas a facilitar la conciliación familiar siguen creciendo en Lorca para cubrir todos aquellos momentos en los que se suspende la actividad lectiva. Tal es el caso del Día del Maestro, que se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre, y para el que el Ayuntamiento de Lorca ha preparado –en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios– el 'Aula Digital de Conciliación', una actividad gratuita dirigida a niños y niñas de 9 a 11 años.

Concretamente, el evento se desarrollará en el Centro Juvenil M13 (junto al Campus Universitario) en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas y tarde de 16:00 a 19:00 horas. "Su objetivo es ofrecer un espacio educativo, seguro y divertido donde los menores puedan aprender a usar la tecnología de forma creativa, positiva y saludable, convirtiéndose en auténticos expertos digitales", explicaba al respecto el edil de Talento Joven, Antonio David Sánchez.

Cartel anunciador del 'Campamento Digital'. / L.O.

Durante la jornada, los participantes descubrirán cómo buscar información de manera segura, crear contraseñas fuertes, identificar noticias falsas, utilizar aplicaciones útiles, prevenir el ciberacoso y proteger su huella digital. Asimismo, trabajarán con herramientas tecnológicas para crear contenido, desarrollar su propio proyecto digital e incluso acercarse al uso responsable de la inteligencia artificial.

Perspectiva segura

"Es una oportunidad para que los más pequeños aprendan a relacionarse con la tecnología desde una perspectiva segura y formativa. Queremos que desarrollen habilidades digitales útiles para su día a día, pero también que disfruten, que creen y que descubran todo lo que la tecnología puede aportar de forma positiva. Además, esta actividad facilita la conciliación familiar en una jornada no lectiva, ofreciendo una alternativa educativa y gratuita para las familias", ampliaba el edil.

Por su parte, María de las Huertas García, concejal de Mujer, subrayaba que "actividades como esta permiten a las familias afrontar con más tranquilidad las jornadas no lectivas. La conciliación es un reto diario, y desde el Ayuntamiento trabajamos para ofrecer recursos que faciliten la corresponsabilidad y el equilibrio entre las responsabilidades familiares y profesionales".