Gastronomía
Vuelve la Ruta de la Tapa de San Javier con 25 propuestas gourmet
La app San Javier Activa sustituye a la antigua cartilla y ofrece información detallada, sorteos y un nuevo concurso fotográfico
L.O.
San Javier se prepara este fin de semana para saborear de nuevo uno de sus eventos más consolidados y populares. La Ruta de la Tapa, que celebra ya su 17ª edición, regresa desde este viernes hasta el 7 de diciembre con 25 establecimientos participantes y un precio único de 4 euros por tapa y bebida. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Comercio con motivo de las fiestas patronales, se ha convertido en una cita imprescindible para vecinos y visitantes.
Por segundo año consecutivo, la ruta se gestionará a través de la plataforma digital San Javier Activa, que sustituye definitivamente a la antigua cartilla en papel. La concejala de Comercio, Isabel Madrid, presentó este viernes esta nueva edición, que calificó como “el evento gastronómico más esperado del municipio”.
A través de la aplicación, los usuarios pueden consultar de forma sencilla toda la información necesaria: locales participantes, descripción y fotografías de cada tapa, horarios de servicio y ubicación. Además, desde la misma plataforma se podrá votar por las tapas favoritas, escanear el QR de cada establecimiento para participar en sorteos, y, como novedad, concursar con fotografías de la ruta, que deberán subirse también a la app.
La organización otorgará premios a las tres tapas ganadoras, otros tres a los participantes que completen los QR y un galardón adicional para la mejor imagen gastronómica.
Propuesta imprescindibles
La oferta culinaria de esta edición destaca por su variedad y creatividad. Entre las propuestas se encuentran elaboraciones como una parmentier de trufa con carrillera melosa al vino Monastrellissimo (Vinissimo), un brioche con virutas de magret de pato confitado (La Grajuela), un crujiente de torrezno con salsa Mort Subite (Valhalla Restobar) o un brioche de carrillera ibérica con mayonesa de cilantro y chipotle, pistachos y confitura de frutos rojos (Isabella’s Foodshion). También habrá opciones más sencillas, como mini hamburguesas, mini pizzas o el popular Pork Hub de Txio Revuelo.
Con propuestas para todos los gustos —saladas, dulces e incluso cócteles— la Ruta de la Tapa de San Javier vuelve a consolidarse como un escaparate del talento gastronómico local y una excusa perfecta para recorrer y saborear el municipio.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas de un colegio de Murcia: 'La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia