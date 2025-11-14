Vuelve la Ruta de la Tapa de San Javier con 25 propuestas gourmet

San Javier se prepara este fin de semana para saborear de nuevo uno de sus eventos más consolidados y populares. La Ruta de la Tapa, que celebra ya su 17ª edición, regresa desde este viernes hasta el 7 de diciembre con 25 establecimientos participantes y un precio único de 4 euros por tapa y bebida. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Comercio con motivo de las fiestas patronales, se ha convertido en una cita imprescindible para vecinos y visitantes.

Por segundo año consecutivo, la ruta se gestionará a través de la plataforma digital San Javier Activa, que sustituye definitivamente a la antigua cartilla en papel. La concejala de Comercio, Isabel Madrid, presentó este viernes esta nueva edición, que calificó como “el evento gastronómico más esperado del municipio”.

A través de la aplicación, los usuarios pueden consultar de forma sencilla toda la información necesaria: locales participantes, descripción y fotografías de cada tapa, horarios de servicio y ubicación. Además, desde la misma plataforma se podrá votar por las tapas favoritas, escanear el QR de cada establecimiento para participar en sorteos, y, como novedad, concursar con fotografías de la ruta, que deberán subirse también a la app.

La organización otorgará premios a las tres tapas ganadoras, otros tres a los participantes que completen los QR y un galardón adicional para la mejor imagen gastronómica.

Propuesta imprescindibles

La oferta culinaria de esta edición destaca por su variedad y creatividad. Entre las propuestas se encuentran elaboraciones como una parmentier de trufa con carrillera melosa al vino Monastrellissimo (Vinissimo), un brioche con virutas de magret de pato confitado (La Grajuela), un crujiente de torrezno con salsa Mort Subite (Valhalla Restobar) o un brioche de carrillera ibérica con mayonesa de cilantro y chipotle, pistachos y confitura de frutos rojos (Isabella’s Foodshion). También habrá opciones más sencillas, como mini hamburguesas, mini pizzas o el popular Pork Hub de Txio Revuelo.

Con propuestas para todos los gustos —saladas, dulces e incluso cócteles— la Ruta de la Tapa de San Javier vuelve a consolidarse como un escaparate del talento gastronómico local y una excusa perfecta para recorrer y saborear el municipio.