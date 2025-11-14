San Juan Evangelista representará a San Pedro en la Magna Procesión: conoce todos los detalles de la Cofradía

San Pedro del Pinatar vuelve a escribir una página memorable de su historia semanasantera al participar en el Jubileo de las Cofradías, organizado por la Diócesis de Cartagena. La Magna Procesión Jubilar recorrerá las calles de Murcia con la presencia de algunas de las principales imágenes de la Región, y entre ellas, destacará la del joven y querido San Juan Evangelista, titular de la cofradía pinatarense que procesionará su imagen de vestir, una obra del escultor D. Ramón Cuenca Santo, realizada en el año 2010.

En estos momentos, la talla se encuentra en la parroquia de San Juan Bautista de Murcia, junto a las imágenes de otros municipios participantes. Desde allí, saldrá en procesión hacia la Catedral de Murcia mañana a las 10.30 horas.

Historia

La Cofradía de San Juan Evangelista fue fundada en el año 1950, siendo una de las primeras cofradías de penitencia que dieron inicio a la Semana Santa en San Pedro del Pinatar.

Comenzó con una imagen en escayola de San Juan de los talleres de Olot adquirida por el Frente de Juventudes, contando con una veintena de penitentes en sus filas. Estos sanjuanistas de entonces fueron personas destacadas del municipio como D. Rafael Mellado, quien fuera cronista de la villa durante más de 20 años. De los comienzos se mantiene el sudario bordado en oro, una cruz procesional, algunos hachotes y la vara de Presidente que actualmente aún procesiona.

En los años 80 la Cofradía comenzó a ser subvencionada por la explotación agrícola Lo Romero. Además, pinatarenses con gran devoción ayudaron con sus trabajos a que la cofradía se mantuviera en pie.

A partir de los años 90 la cofradía comenzó a crecer. Fueron incluyendo grandes cambios en su formación y en su patrimonio, como cambio de vestuario, hachotes nuevos, sudario nuevo, número de penitentes…

En este crecimiento crearon el Tercio Infantil, que sería la cantera para el resto de la cofradía. En el año 2008, añadieron a su patrimonio la imagen de vestir de Jesús Triunfante, obra de D. Ramón Cuenca Santo. Esta imagen de Jesús a lomo de la burrica acompaña a los niños de la Cofradía vestidos de hebreos portando palmas en la procesión del Domingo de Ramos.

La Cofradía tiene como color predominante el blanco. / Ayto. San Pedro

En el año 2010 la cofradía pone en empeño el cambio de la imagen titular. El encargo vuelve a recaer en D. Ramón Cuenca Santo. Así, en febrero de 2010 y coincidiendo con la celebración del día del nazareno en San Pedro del Pinatar, los sanjuanistas estrenan la preciosa imagen de vestir de San Juan Evangelista.

A este estreno hay que añadir el estreno del trono, obra de los talleres de D. Manuel Salvador Lorente (Nonduermas). Tanto la imagen como el trono fueron una apuesta ganadora por parte de la Cofradía.

En el año 2012, la Cofradía decide agrandar el patrimonio, por lo que encargarán a D. Ramón Cuenca Santo la obra de vestir de la Santísima Virgen de la Soledad, siendo ésta premio internacional de arte sacro ‘La Hornacina’. Esta imagen es acompañada por su tercio de penitentes y con sudario propio pintado al óleo. La Virgen de la Soledad procesiona Viernes Santo y Sábado Santo. En la tarde del Sábado Santo, los sanjuanistas acompañan a la Virgen en procesión desde el Barrio de los Pescadores hasta la Residencia de Mayores ‘Mensajeros de la Paz’, donde finaliza el recorrido. Allí los abuelos usuarios y familiares esperan a la Virgen que acompañada de los sanjuanistas procesionan por los jardines de la residencia, mostrándoles así a los abuelos un poco de la Semana Santa pinatarense. Una vez dentro de la Residencia, el saetero unionense Paco Severo le canta una saeta para deleite de los abuelos. Mientras, los miembros de la Cofradía reparten las flores del trono entre todos los abuelos. Para los sanjuanistas poder acompañar a los abuelos con María Santísima es un momento muy emocionante y lleno de caridad.

Actualmente la Cofradía cuenta con más de 120 cofrades, que rondan desde los tres hasta los 70 años: niños, jóvenes, adultos, divididos en tres tercios, grupo de portapasos y banda de tambores.

La última incorporación a la cofradía ha sido el Ángel de la Pasión, obra del joven escultor de Hellín, Manuel Contreras, estrenado en la Semana Santa de 2025, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la fundación.

San Juan

La imagen de San Juan es una talla de vestir realizada en el año 2010 por el escultor D. Ramón Cuenca Santo. Va vestido con túnica beige, que estrena con motivo de la procesión Magna, y manto de terciopelo verde bordado a mano en hilo de oro, por la bordadora cartagenera Dª Encarnita Bruna (2010). La cofradía cuenta con más trabajos realizados por esta bordadora como el sudario/estandarte que procesiona el Tercio Titular, el sudario/estandarte del tercio infantil y los banderines que portan los niños, que abren el cortejo, con los escudos de la cofradía, el Cabildo de San Pedro del Pinatar y el Ayuntamiento.

La imagen de San Juan procesiona en un trono a hombros realizado en madera y cubierto en pan de oro, por D. Manuel Salvador Lorente en su taller de Nonduermas. El trono es llevado por 42 portapasos, hombres y mujeres, que en procesión visten túnica blanca y fajín verde. El trono cuenta con un capataz, Antonio Fco. Carrasco Egea, y dos sotavaras, Jorge Juan Pardo y Antonio Cañavate.

La imagen de San Juan es custodiada durante todo el año en el Centro Educativo San Pedro Apóstol, donde recibe el cariño y el cuidado de todo el equipo educativo y de los más de 700 alumnos que cursan estudios en el centro. Preside las celebraciones de Navidad y de Miércoles de Ceniza, además de acompañar a la Virgen María en su altar durante el mes de mayo. El viernes de Dolores los niños del centro, desde los de 3 años hasta los de bachiller, junto al equipo docente, banda de tambores y banda de música del centro educativo, realizan el traslado de la imagen desde el colegio hasta la Iglesia de la Santísima Trinidad.

La palma que porta la imagen en Semana Santa es la misma que el Juez de Paz de San Pedro del Pinatar, D. Antonio Nieto, lleva el Domingo de Ramos. / Ayto. San Pedro

San Juan es portado a hombros por los jóvenes más mayores y es acompañado por el resto de alumnos vestidos los niños de nazarenos y las niñas de manolas. Para la Cofradía es el comienzo perfecto para la Semana Santa. Es emocionante ver cómo la imagen de San Juan es tan querida y respetada por los niños, jóvenes, profesores y familias.

San Juan Evangelista procesiona en San Pedro del Pinatar el Jueves Santo, en la procesión del Encuentro con Jesús Nazareno, la Piadosa Mujer Verónica y la Dolorosa; Viernes Santo, en la procesión del Santo Entierro; y Domingo de Resurrección, en la procesión del Encuentro con Jesús Resucitado. Siempre va acompañada de su banda de tambores propia formada por 14 miembros —aunque para la Magna Procesión contará con seis de ellos—, así como de un tercio infantil de unos 30 niños y un tercio titular mixto de 35 penitentes.

Procesiona todos los días a hombros llevado por hombres y mujeres cuya devoción y cariño hacia la imagen les hace ser fuertes y valientes para aguantar los tres días.

El escudo de la Cofradía es el águila bordeado por dos palmas. Esta insignia se puede ver tanto en el sudario titular como en el banderín donde va representado. Además, en el trono, a los pies de la imagen se puede observar la talla de madera del águila, realizada por el escultor cartagenero D. Juan José Quirós.

La Cofradía tiene como color predominante el blanco; es por ello que el arreglo floral siempre es en este color, aunque desde la Semana Santa pasada (2025) se atrevieron a poner otro color alterno como el rojo, y así es como procesiona ahora.

Anécdota

Como anécdota, la palma que porta la imagen en Semana Santa es la misma que el Juez de Paz de San Pedro del Pinatar, D. Antonio Nieto, lleva el Domingo de Ramos, y además, su señora Lolita Vera es la camarera de la imagen.

La Cofradía de San Juan es una cofradía donde procesionan familias enteras: padre de portapaso, madre de penitente y niños en el tercio. Al igual que hay miembros de la cofradía que comenzaron en ella cuando eran niños y continúan ellos y sus hijos.

La cofradía está presidida por D. José María González López y cuenta con una junta directiva joven y trabajadora, que, según sus palabras, “se involucra desde el principio en todas las actividades que se organizan en el municipio, como la cabalgata de Reyes o las fiestas patronales”.

Con motivo de la celebración del jubileo, les acompaña la banda de música municipal de San Pedro del Pinatar, compuesta por 40 miembros de edades comprendidas entre los 12 y los 65 años. Esta unión musical está dirigida por D. Álvaro Pintado. Para esta ocasión han preparado con mucho empeño algunas marchas procesionales, pero las más significativas para los sanjuanistas son ‘El Destierro’ (Vicente Victoria Valls), con la que saldrá el trono de la Catedral, y ‘El Evangelista’ (José Vélez García).

La Cofradía de San Juan Evangelista además participa activamente en las fiestas patronales. Para poder sufragar los gastos trabajan durante diez días en una barraca popular dando cenas y colaborando con las fiestas de San Pedro.

75 aniversario

Durante este año 2025 la cofradía está celebrando su 75 aniversario, por lo que ha realizado varios actos: el montaje de una exposición de su patrimonio durante la Cuaresma en el Museo Barón de Benifayó; la colocación de una lona conmemorativa en la fachada de la Iglesia de San Pedro Apóstol; la solicitud y concesión por parte del Ayuntamiento del nombramiento de un parque en el municipio; y, como uno de los últimos actos, la colocación en la Plaza de la Iglesia de San Pedro Apóstol de un azulejo con la imagen de San Juan, realizado en los talleres de la asociación Aidemar.

Gracias a su implicación en la vida social del municipio y al apoyo del Ayuntamiento, cuentan con la presencia del alcalde, Pedro Javier Sánchez Aznar, y los concejales de Turismo, Javier Castejón; de Participación Ciudadana, María Dolores Nieto; y de Cultura, Carmen María López.

La Cofradía de San Juan pertenece al Cabildo General de Procesiones de San Pedro del Pinatar, por lo que la recién elegida presidenta, Dª Inmaculada Borbolla, también forma parte del cortejo.

Además, en la presidencia para este día, acompañando al presidente D. José María González López y al vicepresidente D. Óscar Santiago Olmos Pérez, irá el escultor de la imagen D. Ramón Cuenca Santo.

Para los sanjuanistas, el broche de oro de este aniversario ha sido la participación en la Procesión Magna, pudiendo mostrar allí parte de su patrimonio, de su manera de procesionar y de su profunda devoción por la imagen de San Juan Evangelista.