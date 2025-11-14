Eventos
Lorca se vuelca con el Día Mundial de la Diabetes
Adilor salía a la calle para concienciar sobre una enfermedad que padecen más de 100.000 personas a nivel regional
Más de 100.000 personas padecen diabetes en la Región de Murcia. Este era uno de los datos que ofrecía la Asociación de Diabetes de Lorca durante la jornada de este viernes en la que la entidad se echaba a la calle para concienciar acerca de esta enfermedad. Para ello, Adilor organizaba una jornada de salud y convivencia en la céntrica Alameda de las Columnas para, además de concienciar, ayudar a la población a detectar posibles síntomas a través de la realización de pruebas de glucosa.
"Es importante que todos, especialmente las personas mayores y los niños, se realicen controles preventivos para detectar la enfermedad cuanto antes y, en la medida de lo posible, evitarla con una alimentación saludable", señalaba la edil responsable de oenegés, Belén Díaz, durante una visita al stand informativo.
Además del punto de divulgación, con motivo del Día Mundial de la Diabetes la asociación y el Ayuntamiento disponían que la pasarela Alcalde Miguel Navarro Molina se iluminara de azul, un acto que se veía complementado con la lectura, por parte de un grupo de niños de Adilor, de un manifiesto.
Desde 1998
Al respecto de la Asociación de Diabetes de Lorca, ubicada en la calle Colmenarico, cabe destacar que lleva desde 1998 ofreciendo apoyo, información y acompañamiento a las personas con diabetes y a sus familias. Para ello, tiene suscrito un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para poder desarrollar diversas iniciativas en materia de promoción de la salud.
