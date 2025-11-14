La Justicia admite la demanda del PSOE contra la subida de la tasa de basura en Molina de Segura

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N. 7 de Murcia ha admitido a trámite la demanda presentada por el Grupo Municipal Socialista contra el Ayuntamiento de Molina de Segura. La demanda se interpuso por la "subida histórica" de la tasa de basura aprobada por el gobierno local del PP y Vox. El juzgado ha dado un plazo de veinte días al Ayuntamiento para que conteste a la demanda.

La decisión judicial se ha formalizado en una Diligencia de Ordenación fechada el pasado 3 de octubre de 2025. En este documento, asegura el PSOE, el Letrado de la Administración de Justicia acuerda levantar la suspensión del procedimiento que fue iniciado por concejales socialistas, entre ellos la portavoz Isabel Gadea Martínez. El juzgado ordena ahora "Dar traslado de la demanda" a la parte demandada, el Ayuntamiento de Molina de Segura.

Gadea ha valorado la decisión judicial: "Lo advertimos desde el primer minuto. El 'tasazo' de la basura era injustificado, desproporcionado y un castigo para las familias de Molina de Segura. El Gobierno del PP y Vox ignoró a los vecinos y a nuestra oposición. Ahora, la Justicia nos da la razón al admitir nuestra demanda. El alcalde tendrá que explicar en un juzgado por qué decidió atacar así la economía de los molinenses".

El Grupo Socialista denunció en su día que la modificación de la ordenanza fiscal suponía un aumento desmedido. El PSOE siempre consideró esta medida injusta. Por ello, anunció que acudiría a los tribunales. La admisión a trámite de la demanda es el primer paso en la vía judicial. El PSOE busca proteger los intereses de los vecinos y revertir una subida de impuestos que considera abusiva.

Ley europea

El recibo de la basura ha subido debido a la entrada en vigor de la ley que obliga a los ayuntamientos a repercutir a los vecinos íntegramente el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos que envían al vertedero.

La mayoría de los consistorios de la Región ya ha modificado sus ordenanzas municipales para recoger la subida de la tasa de basura, que está en vigor desde hace dos años, aunque los ayuntamientos han preferido seguir costeándolo con los presupuestos municipales hasta el último momento.

La ley de residuos obliga a pagar 30 euros por cada tonelada de basura que los municipios depositan en los vertederos. El objetivo de este tributo es conseguir que los municipios reduzcan al mínimo el volumen de residuos que envían a las plantas de gestión y que reciclen los desechos orgánicos que deberían recogerse ya en el contenedor marrón para tratarlos por separado y convertirlos en compost.