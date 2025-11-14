El brócoli y la alcachofa de Lorca se pasan al cine

El brócoli y la alcachofa, dos hortalizas que –desde hace décadas– crecen en los campos de Lorca de forma muy abundante, serán protagonistas de una campaña especial que llegará a 600 salas de cine de todo el país. Una campaña que, debido a la relación de los productores con el municipio lorquino, era presentada en los cines de la Ciudad del Sol. Bajo el nombre de ‘Crisis de Identidad Vegetal’, el spot dará voz a los productos, convirtiéndolos en protagonistas de su propia historia hasta llegar a la mesa de las familias, siendo a su vez un homenaje a los propios productores, que desde Lorca y la Región de Murcia los preparan para llevaros a toda Europa.

El cine de Lorca acogía la presentación del spot. / L.O.

"La hegemonía de Lorca en la producción de estos cultivos, tanto en la Región, como a nivel nacional y europeo es clara, concentrándose aquí la mayor parte de las empresas productoras murcianas. Recordemos que en el caso del brócoli destaca, entre otras, la pedanía de La Hoya, conocida como ‘la cuna del brócoli’. Por eso, nuestro apoyo a esta iniciativa que comparte con nosotros el objetivo común de promoción, incentivar e incrementar el consumo de estos alimentos entre la ciudadanía", señalaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que acudía al evento junto al concejal de Agricultura, Ángel Meca, y el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera de la Región de Murcia, Juan Pedro Vera.

400 gramos diarios

Al respecto de la campaña en sí, fuentes de las entidades promotoras (+BROCOLI y Alcachofa de España) explicaban que la propuesta lleva a dos productos como el brócoli y la alcachofa, a la consulta del psicólogo, donde ambos cuentan sus sentimientos más íntimos en primera persona. "Se trata de un recurso que sirve para reivindicar que no siempre nuestras impresiones se corresponden con la verdadera naturaleza de los productos que usamos a diario en nuestra cocina", abundaban estas voces.

En este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, unen esfuerzos la Asociación para Promover el Consumo de Brócoli (+BRÓCOLI) y la Asociación para la Promoción del Consumo de Alcachofa (Alcachofa de España), junto con la AOPn Fraises Framboises de France para lograr que los europeos aumenten su consumo de estos alimentos con múltiples beneficios saludables hasta los 400 g/día que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).