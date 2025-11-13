La visita del presidente de ADIF a Lorca deja un sabor agridulce entre los vecinos

"Insuficiente, aunque mejor que el proyecto original". Así calificaba Cayetano Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos de La Torrecilla, la propuesta de modificación del Corredor Mediterráneo en su intersección con la rambla que da nombre a la pedanía; una propuesta que era presentada este jueves por el propio presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, que acudía a la diputación lorquina junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para mantener un encuentro con los habitantes del lugar.

En pleno corazón de La Torrecilla, en su local social, el máximo dirigente de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias daba cuenta del plan alternativo diseñado por los técnicos para garantizar el drenaje de una de las ramblas más peligrosas del municipio. Según detallaba de la Peña, la nueva opción consistiría en suprimir el paso superior –con su correspondiente terraplén– en la zona, que pasaría a ser un paso inferior, así como aumentar las "medidas de drenaje", algo en lo que también contribuiría el propio paso inferior. "Los datos técnicos y los informes técnicos que tenemos de las administraciones competentes lo avalan. Realmente habrá que hacer otras reuniones con esas administraciones para intentar llegar a un consenso y a tratarlo con ellos", señalaba a modo de conclusión tras la reunión.

De la Peña (centro) durante la reunión con los vecinos de La Torrecilla. / Daniel Navarro

Concretamente, Marco de la Peña hacía referencia a la Confederación Hidrográfica del Segura, administración que aprobaba el proyecto inicial de ADIF, que contemplaba crear un obstáculo para el agua de más de 10 metros de altura, a pesar de limitar en gran medida las construcciones que los vecinos pueden levantar en el lugar.

Precisamente con la CHS se comprometía a organizar un encuentro para tratar el asunto el delegado del Gobierno: "vamos a seguir trabajando con máxima colaboración con todas las administraciones y sobre todo con el objetivo de atender el 100% de las reivindicaciones de los vecinos y vecinas sin olvidar la parte técnica y la seguridad, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, la seguridad de todos los vecinos y vecinas en caso de lluvias y de fuertes precipitaciones", señalaba.

Fulgencio Gil y Francisco Lucas tras comparecer ante los medios. / Daniel Navarro

A pesar del descontento de los vecinos, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, valoraba positivamente la reunión. "Estamos a tiempo de realizar las modificaciones necesarias en el proyecto para que al final quede bien, pueda pasar el agua y no se generen en el futuro situaciones de peligro en esta zona. Este es el camino adecuado, estamos cerca y podremos seguir avanzando cuando se produzca la reunión con la Confederación, que tiene la clave en todo esto", aportaba el regidor, que aludía a la ampliación planteada por la CHS de las Zonas de Flujo Preferente como la "motivación técnica que necesitamos" para abordar el cambio del proyecto.

Consultado acerca de las características del proyecto alternativo diseñado por Adif, el presidente de la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explicaba que el paso inferior propuesto tendría una dimensión de en torno a trece metros de ancho por tres metros y medio de altura, no supondría un sobrecoste ni un aumento de los plazos. Sin embargo, la propuesta aún estaría lejos de los 70 metros de ancho –la misma longitud del viaducto que cruza la rambla a la altura de la Nacional 340– que reclaman los vecinos.

En tiempo y forma

Por lo que respecta al resto de actuaciones englobadas en el Corredor Mediterráneo en el municipio de Lorca, de la Peña evitaba dar plazos concretos aunque reseñaba que "están en marcha y la puesta en servicio será cerca". En cuanto al soterramiento de las vías a su paso por la Ciudad del Sol, el punto más complicado de todo el tramo Murcia-Almería, el dirigente indicaba: "va bien, porque no tengo ningún dato por parte de mis técnicos que no fuera así, ni por ningún dato ni por parte de los vecinos ni por parte del alcalde. En principio las obras van en marcha, van funcionando y estamos totalmente comprometidos con que el corredor mediterráneo esté en servicio lo antes posible".

Obras del soterramiento en pleno centro de Lorca. / Daniel Navarro

Concentraciones vecinales

A pesar de todo lo indicado por el presidente de ADIF, los vecinos lo tienen claro: "si no nos traen un proyecto que convenza a los vecinos, nosotros como un clavo vamos a estar todos los días a las 10 de la mañana en la obra para pararla", señalaba Cayetano Padilla, en referencia a las concentraciones que durante los pasados meses de junio y julio protagonizaron los vecinos que propiciaron el cambio propuesto y que se repetirán en caso de no llegar a un acuerdo. "Al final siempre pasa igual, siempre se quedan cortas las infraestructuras y, cuando hay inundaciones, las consecuencias las pagamos los ciudadanos, que somos los que tenemos que coger a las víctimas, llevarlas al cementerio y enterrarlas", sentenciaba Padilla Ruiz.