Cultura
El Museo Arqueológico de Lorca incorpora una de las cornisas perdidas de la Torre Alfonsina
Localizada en una ermita de Santa María la pieza –que podría pertenecer a la torre principal del Castillo– ha sido restaurada por el Taller Municipal
Las lluvias del pasado mes de marzo siguen trayendo sorpresas para el patrimonio lorquino. Así, tras motivar el desbloqueo de la restauración de la antigua iglesia de San Juan –cuyas obras ya se han iniciado– las intervenciones realizadas en los alrededores de la ermita del Cristo de la Carrera permitían descubrir una de las cornisas perdidas de la torre principal del Castillo de Lorca.
En una de las esquinas exteriores de la mencionada ermita de Santa María encontraban los técnicos municipales la pieza, un modillón antropomorfo, que durante los últimos meses ha sido sometido a un proceso de restauración en el Taller Municipal de Restauración de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo y que ya ha sido entregado al Museo Arqueológico Municipal para su custodia y exposición.
Al respecto de la pieza, con forma de cabeza, cabe destacar que su estudio ha permitido determinar que data del siglo XIII y el material procede de las canteras lorquinas de Murviedro "Tras descubrirla, se valoró por parte del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento que pudiera ser una pieza desprendida y reutilizada procedente de la Torre Alfonsina del Castillo", detallaba el alcalde, Fulgencio Gil, durante el acto de entrega al MUAL. En relación con su procedencia, cabe recordar que la torre conserva cabezas de morfología fantástica en sus cuatro esquinas de similares características formales y estéticas, distribuidas en tres unidades por esquina a diferentes alturas, algunas de ellas perdidas, lo que refuerza las hipótesis de los arqueólogos municipales.
Intervención respetuosa
Debido al gran desgaste que presentaba la pieza, en el taller de restauración se acometía una intervención integral, priorizando la preservación de la información histórica y testimonial de los restos, por encima de su valor estético. Para ello, se empleaban materiales modernos en las reintegraciones, de manera que sean claramente diferenciados de los originales, respetando la autenticidad del pasado, sus desgastes, trazas, improntas de talla y pátinas. Tras documentar la pieza, en el taller que dirige Antonio García Rico se procedía a limpiarla, consolidarla y reensamblarla, dejándola lista para su exhibición. "Están haciendo un trabajo excepcional que puede contemplarse en infinidad de enclaves de nuestro municipio" indicaba Gil Jódar acerca del taller.
AL DETALLE
Pieza. Modillón (parte decorativa de una cornisa) antropomorfo con apariencia de cabeza.
Material. Piedra caliza de las canteras lorquinas de Murviedro.
Localización. Esquina exterior de la ermita del Cristo de la Carrera, calle de las Palas con calle Cristo de la Carrera. Barrio de Santa María.
Origen. Se cree que podría tratarse de una de las cabezas de morfología fantástica que había en las esquinas de la Torre Alfonsina.
Época. Siglo XIII.
Autor. Desconocido.
Técnica. Talla.
Medidas. 23x23x19 centímetros.
Custodia. Museo Arqueológico Municipal de Lorca.
