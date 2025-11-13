Cehegín presenta su programa de actividades con motivo del 25N

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, acompañada de la nueva concejala de Mujer e Igualdad, Juani Valero, han presentado el amplio programa de actividades que el Ayuntamiento ha organizado para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una programación al que ha puesto rostro con un magnífico cartel, el estudio de fotografía ceheginero: Janckerphoto. En el acto han estado presentes también una representación de distintos colectivos de mujeres de la localidad.

Durante la presentación, la Alcaldesa y la concejala destacaron la importancia de esta fecha como momento de reflexión y visibilización, y subrayaron el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la prevención de la violencia de género. Asimismo, felicitaron al autor del cartel por su obra, que refleja con sensibilidad y fuerza el espíritu de este día.

El programa incluye talleres, charlas, actividades educativas y culturales dirigidas a distintos colectivos de la localidad, con el objetivo de sensibilizar y fomentar la igualdad desde todas las edades y espacios.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Cehegín invita a toda la ciudadanía a participar activamente, reforzando el mensaje de tolerancia cero ante la violencia de género y promoviendo una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa.

Programa de actividades 25N Cehegín:

Octubre

· Taller de autoconocimiento

·Colocación de la bandera en C/ Ginés de Paco y de Gea

· Adornos en comercios

·Iluminación del Ayuntamiento

·Charlas CAVI en los IES de la localidad

Noviembre

· Risomemorias en Cehegín, Canara y Valentín

· Scape Room sobre prevención de violencia de género para alumnado de IES

·Cuento de sensibilización sobre violencia de género en colegios

·Charlas sobre recursos municipales en materia de igualdad y violencia de género en los IES

·11/11/25: Taller de manualidades, personalización fácil

·18/11/25: Taller de yoga

· 19/11/25: Taller de joyería con resinas

· 20/11/25: Taller de movilidad en Canara

·20/11/25: Charla sobre prevención de violencia digital para padres en los IES

·20 al 24/11/25: Curso “Aprovechamiento de recursos locales para innovación agraria” (elaboración de jabones, aceites esenciales y cosmética natural)

· 24/11/25: Taller de defensa personal

·25/11/25: Lectura del manifiesto, Escuela del Vino, 12:00 h

· 26/11/25: Visita de la Delegación del Gobierno

·26/11/25: Charla testimonio de una víctima de violencia de género

· 27/11/25: Monólogo sobre violencia de género, Centro Cultural Adolfo Suárez, 11:30 h

·27/11/25: Tertulia-coloquio sobre símbolos femeninos en el patrimonio cultural de Cehegín, Espacio Versos y Alquimia, 19:00 h

Diciembre

·09/12/25: Taller de movilidad en Valentín

·10/12/25: Presentación proyecto Memorables, Centro Cultural Adolfo Suárez, 19:30 h