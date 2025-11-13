El Castillo y Basílica de la Vera Cruz estrenará iluminación ornamental con un concierto del tenor argentino Martín Savi

Caravaca de la Cruz vivirá el próximo lunes, 17 de noviembre, a las 19.00 horas, una jornada especial con la inauguración de la nueva iluminación ornamental del Castillo y la Real Basílica de la Vera Cruz, el símbolo monumental más destacado de la ciudad. El acto estará acompañado por un concierto, de acceso libre, en el interior del templo, ofrecido por el joven tenor argentino Martín Savi, una de las voces líricas más prometedoras del panorama internacional.

Este acto, de acceso libre, también será una oportunidad para ver el resultado de la pavimentación de la explanada, otro importante proyecto en materia de conservación y puesta en valor del conjunto monumental que finaliza ahora

El proyecto de iluminación, financiado íntegramente por la Fundación Iberdrola España, con una inversión de 200.000 euros, en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ha sido diseñado con las más avanzadas tecnologías lumínicas para realzar la singularidad arquitectónica y espiritual del conjunto monumental. La intervención ha sido dirigida por los mismos arquitectos responsables de proyectos tan reconocidos como la iluminación de las catedrales de Burgos, Palencia y Ávila, el Templo de Debod en Madrid o la Capitanía General de Sevilla, lo que garantiza un resultado respetuoso, eficiente y de gran valor estético.

Compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha subrayado que la nueva iluminación del Castillo y la Basílica supone un paso más en el objetivo municipal de conservación, puesta en valor y protección del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

José Francisco García ha destacado que la inauguración coincide con la finalización de las obras de pavimentación y mejora de la red de pluviales de la explanada, un proyecto con una inversión de 658.000 euros, ejecutado tras el cierre del Año Jubilar 2024, en el marco de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’.

El alcalde ha recordado que tanto la iluminación, como la pavimentación y el nuevo colector de pluviales forman parte de una misma estrategia de revitalización del patrimonio histórico, uno de los ejes prioritarios del actual mandato municipal.

Asimismo, ha invitado a todos los vecinos y visitantes a participar en este acto, que considera histórico para la ciudad, ya que “simboliza la unión entre tradición, innovación y compromiso con la identidad cultural de Caravaca”.

Concierto inaugural del ciclo ‘Sinfonías a través de monumentos históricos’

Cartel / La Opinión

El estreno de la nueva iluminación estará acompañado por un recital del tenor Martín Savi, que se celebrará a las 19.00 horas en el interior del templo. Esta actuación marca el inicio del nuevo ciclo “Sinfonías a través de monumentos históricos”, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA).

Nacido en Buenos Aires y con solo 21 años, Martín Salvi ha compartido escenario con figuras internacionales como José Carreras, Il Divo y Julio Iglesias, con quien protagonizó una recordada actuación en el Luna Park. Su voz ha resonado en lugares tan emblemáticos como el Estadio Olímpico de Roma, la Basílica de San Francisco de Asís y el Vaticano, donde cantó ante el Papa Francisco. Ganador del Festival de San Remo Junior, Savi es considerado una “voz universal”, capaz de emocionar al público en los escenarios más exigentes del mundo.

Para facilitar la asistencia del público, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos el servicio gratuito del tren turístico

