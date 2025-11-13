Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bullas conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con una amplia programación

Tienen como objetivo visibilizar la lucha contra la violencia de género, fomentar la igualdad y promover la educación en respeto y empatía

La Concejala de Igualdad Silvia Valera junto con la Agente de Igualdad Jose Quesada presentado la programación en la radio de Bullas

La Concejala de Igualdad Silvia Valera junto con la Agente de Igualdad Jose Quesada presentado la programación en la radio de Bullas / La Opinión

La Opinión

La Opinión

Bullas

El Ayuntamiento de Bullas, a través de la Concejalía de Igualdad y el Centro de Atención a las Mujeres, ha organizado una serie de actividades entre el 14 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025, en Bullas y La Copa, con el objetivo de visibilizar la lucha contra la violencia de género, fomentar la igualdad y promover la educación en respeto y empatía.

Programación

25N Cartel

25N Cartel / La Opinión

Entre las actividades destacan, talleres creativos y educativos para niños, niñas y personas mayores, como “Semillas en el viento que no calla”, “Cuentos de amor propio” y “sábado Sabático. Somos diferentes, somos iguales”. Espectáculos y arte contra la violencia de género, incluyendo la obra “En el quicio del alma”, con música, poesía y flamenco. Charlas y espacios de sensibilización, transmitidos también en Onda de Bullas, sobre violencia sexual, control y manipulación, y prevención de relaciones tóxicas. Actividades deportivas y de autoprotección, como un curso de defensa personal para mujeres y la ruta senderista “La Senda Violeta”. Jornadas formativas y participativas, dirigidas a personal municipal y ciudadanía, como “Convivencia y gestión de la igualdad” y “Deseos de Igualdad”. Iniciativas continuas de sensibilización, talleres de teatro terapia, cuentacuentos y campañas en colaboración con asociaciones y comercios locales.

Con esta programación, Bullas reafirma su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, implicando a toda la comunidad

Más información e inscripciones: www.bullas.es

TEMAS

