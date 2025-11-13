Bullas conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con una amplia programación

El Ayuntamiento de Bullas, a través de la Concejalía de Igualdad y el Centro de Atención a las Mujeres, ha organizado una serie de actividades entre el 14 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025, en Bullas y La Copa, con el objetivo de visibilizar la lucha contra la violencia de género, fomentar la igualdad y promover la educación en respeto y empatía.

Programación

25N Cartel / La Opinión

Entre las actividades destacan, talleres creativos y educativos para niños, niñas y personas mayores, como “Semillas en el viento que no calla”, “Cuentos de amor propio” y “sábado Sabático. Somos diferentes, somos iguales”. Espectáculos y arte contra la violencia de género, incluyendo la obra “En el quicio del alma”, con música, poesía y flamenco. Charlas y espacios de sensibilización, transmitidos también en Onda de Bullas, sobre violencia sexual, control y manipulación, y prevención de relaciones tóxicas. Actividades deportivas y de autoprotección, como un curso de defensa personal para mujeres y la ruta senderista “La Senda Violeta”. Jornadas formativas y participativas, dirigidas a personal municipal y ciudadanía, como “Convivencia y gestión de la igualdad” y “Deseos de Igualdad”. Iniciativas continuas de sensibilización, talleres de teatro terapia, cuentacuentos y campañas en colaboración con asociaciones y comercios locales.

Con esta programación, Bullas reafirma su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, implicando a toda la comunidad

