Abanilla incorpora un nuevo vehículo todoterreno para mejorar el servicio de patrulla rural de la Policía Local

El Ayuntamiento de Abanilla incorpora un nuevo vehículo todoterreno 4x4 tipo pick up, equipado con kit policial completo, destinado al servicio de patrulla rural de la Policía Local. La adquisición ha sido posible gracias a una de las ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en este caso de 56.000 euros.

El director general de Administración Local, Francisco Abril, ha sido el encargado de realizar la entrega del vehículo al alcalde, José Antonio Blasco. En el acto de entrega Abril ha señalado que “somos conscientes que la presencia de la Policia con buenos medios ayuda a que la seguridad de los vecinos”. Por su parte Blasco ha agradecido al gobierno regional los casi 400.000 euros recibidos este año que “han permitido mejorar ostensiblemente los medios de los agentes y por tanto mejorar la seguridad de Abanilla en toda su extensión a lo largo de los 236 km2”

El nuevo vehículo está equipado con todo lo necesario para llegar a zonas de difícil acceso, lo que permitirá mejorar la respuesta rápida ante incidencias y reforzar la vigilancia en áreas rurales y caminos del término municipal. Con esta dotación, la Policía Local de Abanilla amplía sus recursos para ofrecer un servicio más eficaz y próximo a la ciudadanía.

Esta inversión se enmarca en la Estrategia 'Región de Murcia +Segura', impulsada por el Gobierno regional, con el objetivo de reforzar los medios materiales y humanos de los cuerpos de seguridad locales ha supuesto en este 2025 un total de 392.900 euros para el municipio de Abanilla. 49.400 euros destinados al suministro, instalación, puesta en servicio, conectividad y mantenimiento de un sistema de videovigilancia en el municipio, así como con 287.500 euros de ayuda directa al Ayuntamiento de Abanilla para sufragar gastos de personal de la Policía Local, que se suman a los 56.000 euros del citado vehículo-

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Abanilla y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia refuerzan su compromiso con la seguridad ciudadana y la mejora de los recursos policiales al servicio de todos los vecinos.