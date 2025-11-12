Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pilotos de emergencias

Los trabajadores de los helicópteros de emergencias se concentrarán en Madrid para exigir condiciones laborales dignas

La concentración ha reunido a empleados de Avincis y Pegasus, que representan el 70% del sector enEspaña.

Pilotos de emergencias protestan en las puertas del Congreso de los Diputados

Pilotos de emergencias protestan en las puertas del Congreso de los Diputados / La Opinión

Enrique Soler

Enrique Soler

Caravaca

Los trabajadores de los helicópteros de rescate, emergencias sanitarias, extinción de incendios ysalvamento marítimo de las empresas Avincis Pegasus han realizado una concentración en Madrid, frenteal Congreso de los Diputados, para reclamar condiciones laborales dignas dentro de la huelga indefinida que mantienen en todo el país.

Denuncian la obsolescencia del convenio y alertan de un riesgo real de falta de personal para la próxima campaña de incendios

El colectivo denuncia que continúa sometido a un convenio y una normativa aeronáutica totalmenteobsoletos, con jornadas de hasta 23 días consecutivos sin descansosalarios congelados desde hace una década condiciones de trabajo precarias. Una situación que, advierten, pone en riesgo la continuidad del servicio y la seguridad operacional.

“Seguimos salvando vidas en condiciones precarias. Exigimos un convenio justo, estabilidad laboral y recursos que garanticen nuestra seguridad y la de los ciudadanos”, ha declarado Esteban Sánchez, secretario general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA).

Falta de pilotos

En la puerta del congreso de los Diputados

En la puerta del congreso de los Diputados / La Opinión

Desde el sindicato alertan de que la falta de pilotos y personal técnico que ya se vivió durante los incendios del pasado verano podría repetirse si no se actualizan las condiciones laborales, comprometiendo la respuesta ante emergencias y catástrofes.

Asimismo, recuerdan que las administraciones públicas no pueden desentenderse de una situación que afecta directamente a la seguridad y la salud de la ciudadanía, ya que gestionan los fondos públicos destinados a estos servicios esenciales.

Imposible conciliar

Por su parte, el portavoz del Sindicato y piloto en la base caravaqueña de la Alberquilla, José Moya, ha recordado que en esta manifestación nos acompañan nuestras familias que son “quienes sufren las condiciones laborales que sufrimos en este sector”. En este sentido, Moya ha recordado que llevan varios meses en una huelga ‘invisible’, ya que los servicios mínimos se establecen al 100%.  “Trabajamos durante 23 días seguidos, y las empresas nuestras no nos permiten conciliar la vida familiar y laborar, ya que no nos dan a conocer nuestros cuadrantes de días de descanso, y así es imposible organizar nuestra vida”.

Con esta concentración frente al Congreso, los trabajadores exigen la apertura urgente de una mesa denegociación real que desbloquee el conflicto

Con esta concentración frente al Congreso, los trabajadores exigen la apertura urgente de una mesa denegociación real que desbloquee el conflicto y garantice unos servicios de emergencias aéreas seguros, estables y de calidad.

