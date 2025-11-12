Restauran el grupo escultórico de La Oración de Huerto de la Real Hermandad del Carmen de Mula

El grupo escultórico de la Oración en el Huerto, obra del escultor José Sanchez Lozano (1953), propiedad de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Mula y que procesiona en las noches de Miércoles Santo, se trasladaba este domingo hasta el taller de la restauradora Laura González, en Murcia, para proceder a la restauración integral de las tallas.

La restauración se solicitó por parte de la Hermandad a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que aprobó el proyecto y ejecución bajo la supervisión del Centro de Restauración de la Región de Murcia en la persona de su director, Francisco Javier Bernal.

Los trabajos consistirán en la limpieza mecánica de toda la superficie, limpieza química de la capa de protección, eliminación de añadidos, ajuste de los ensamblajes móviles del Cristo, eliminación de repintes, reintegración de faltas de preparación, barnizado intermedio, reintegración pictórica discernible de faltantes de policromía, barnizado final y un informe de intervención con documentación fotográfica de todo el proceso.

El hermano mayor del Carmen, Juan del Amor, ha resaltado que «esta Real Hermandad se siente muy agradecida con la Dirección General de Patrimonio Cultural y el Centro de Restauración de la Región de Murcia por ayudarnos con esta restauración integral del grupo escultórico de la Oración en el Huerto, lo que nos anima a seguir trabajando por cuidar el legado que los Hermanos del Carmen nos han ido depositando a lo largo de los siglos, para seguir haciendo Iglesia a través de los actos de piedad popular, devolviendo a los fieles cristianos de Mula y a todos cuantos nos visiten turísticamente todo cuanto se hace por esta Real Hermandad».

Está previsto que las imágenes sean entregadas en los días previos para su salida procesional la noche del Miércoles Santo de 2026.

De todo ello se ha enviado la correspondiente documentación para informar a la Delegación Episcopal de Patrimonio de la Diócesis de Cartagena tal y como pide la Delegación de Hermandades y Cofradías en cuanto a este tipo de actuaciones para, preservar en todo momento, el buen funcionamiento de dichos trabajos y velar por el cuidado del patrimonio religioso.

Para efectuar el traslado de las imágenes a la Ciudad de Murcia, se ha precisado de la colaboración de todo el equipo que compone la Sección de la Oración en el Huerto de esta Real Hermandad, con su regente Fernando Raigal Sánchez a la cabeza, con el apoyo de la Policía Local de Mula quien ha facilitado que no haya problemas para el acceso del furgón que ha trasladado las tallas hasta la placeta de Santo Domingo, así como a distintas empresas del municipio que han colaborado en facilitar el traslado de las imágenes.