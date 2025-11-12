Más medios para incrementar la capacidad operativa de la Policía Local de Lorca en pedanías

994.495 euros destinó el Gobierno Regional para financiar los gastos de personal de la plantilla de Policía Local de Lorca y para la adquisición de medios materiales, que eran presentados en sociedad este miércoles. Así, los fondos autonómicos permitían al Ayuntamiento adquirir cuatro vehículos, uno de ellos tipo ‘Pick Up’, con kit policial, destinado a reforzar la seguridad en pedanías y zonas diseminadas del municipio, además de una furgoneta y dos motos; a lo que hay que sumar dos drones con destino a los servicios de atestados y vigilancia, 10 emisoras con sistema tetra y equipos informáticos.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, acudía a la Ciudad del Sol para presenciar la puesta de largo de los materiales, que se incluyen en el programa 'Región de Murcia + Segura' diseñado para, entre otras cuestiones, mejorar la seguridad en los barrios, pedanías y zonas rurales de Lorca.

Marcos Ortuño durante su comparecencia en Lorca. / L.O.

Precisamente a este último caso, el de las pedanías, hacía referencia el mandatario autonómico, que recordaba –a pesar de haber sido desmentido por el delegado del Gobierno– el posible cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos como ejemplo de las deficiencias en materia de seguridad registradas a nivel regional. "No solo somos la Región con menos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, sino que nos tememos que la situación pueda empeorar", señalaba.

En este sentido, Ortuño Soto indicaba que, para contrarrestar la situación, se está trabajando en la elaboración de una normativa que regule los medios técnicos de la Policía Local y la actualización de las bases para los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos así como en la próxima convocatoria de dos líneas de ayudas por un valor total de 6 millones de euros destinadas tanto a la mejora de equipos policiales como a la construcción de nuevas comisarías de policía.

Galería de tiro

Al respecto de la galería de tiro que desde hace meses se construye en el sótano del Centro Integral de Emergencias y Seguridad de Lorca, el mandatario autonómico señalaba que las obras estarán concluidas "antes de final de año". En relación con este asunto, cabe recordar que, de los cuatro municipios de más de 50.000 habitantes de la Región, Lorca era el único que carecía de esta infraestructura, que se sumará a las existentes en Murcia, Cartagena, Molina de Segura y Yecla.