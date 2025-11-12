Homenaje a las conserveras de Alcantarilla

El Gobierno regional homenajea a las mujeres trabajadoras de la conserva de Alcantarilla con la colocación de una placa conmemorativa para reconocer su aportación clave en el desarrollo económico y social de la Región de Murcia. Un reconocimiento enmarcado en el proyecto `Murcia, Región de Mujeres´, impulsado por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, para visibilizar la contribución de mujeres que han sido un ejemplo en diferentes áreas.

La consejera, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, descubrió este martes la placa en un acto celebrado en el edificio que albergará el nuevo Museo de la Conserva, situado en las instalaciones de la antigua fábrica La Esteva, primera industria conservera en este municipio y referente en toda la Región en el siglo XIX.

Ruiz destacó que “no podemos olvidar el esfuerzo de esas mujeres, cientos de mujeres, no sólo de Alcantarilla, ya que hasta aquí llegaron desde otras localidades, que con un trabajo artesano construyeron lo que ahora es una industria; ese arte para conservar alimentos que ellas realizaban fue decisivo para el desarrollo económico de la Región”.

La consejera añadió que “en aquellos momentos, cuando la incorporación laboral de las mujeres era limitada, las conserveras fueron pioneras en la Región, atendieron la demanda que había de mano de obra, impulsando el progreso de un territorio”. En el acto participaron familiares de esas mujeres homenajeadas, que dejaron huella en la Región y que han agradecido este reconocimiento a quienes tanto dieron por su trabajo y sus familias, cuando las condiciones laborales no eran óptimas, y vivían una época complicada, después de la Guerra Civil.

‘Murcia, Región de Mujeres’ destaca a estas mujeres como agente clave y las incluye en este proyecto “dirigido a visibilizarlas, tal y como merecen, a que su aportación quede grabada, en este caso, en un edificio emblemático de Alcantarilla. Para que este referente para toda la sociedad sea recordado y no se desvanezca con el paso del tiempo”, señaló Ruiz.

‘Murcia, Región de Mujeres’

El proyecto ‘Murcia, Región de Mujeres’, que se inició en marzo de 2024, añade un nuevo reconocimiento que se suma a las 31 placas conmemorativas de referentes femeninos distinguidos por su relevancia. Además de en Alcantarilla, se han instalado en Murcia, Albudeite, La Unión, Abarán, Ceutí, Molina de Segura, Bullas, Abanilla y Caravaca de la Cruz. Se trata de una iniciativa abierta, en la que están previstas nuevas incorporaciones.

Estas placas, instaladas en calles, monumentos o edificios públicos, permiten acceder a un código QR, que dirige a la web del proyecto, www.murciaregiondemujeres.es, en la que los ciudadanos pueden conocer la trayectoria y los méritos de mujeres que han sido un referente en la Región de Murcia en diferentes ámbitos, como la ciencia, el deporte, la cultura o la economía. Además, la web incorpora la localización y fotografías de las placas instaladas y un mapa en el que se puede acceder a un filtro por categorías.