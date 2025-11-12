Los festejos por San Clemente traerán a Lorca un programa repleto de actos de todo tipo

Más de medio centenar de actos componen el programa de eventos preparado con motivo de los festejos en torno al patrón San Clemente. Unas festividades cuyo cartel era presentado el pasado domingo y que devolverán a la Ciudad del Sol a su pasado medieval hasta el próximo día 24. El programa completo de eventos era presentado este miércoles en la antigua iglesia de Santa María –actual sede del museo medieval de la ciudad y de la Federación San Clemente– por el alcalde, Fulgencio Gil, y el presidente del ente federado, Luis Torres del Alcázar.

Visitas guiadas y teatralizadas, representaciones de teatro, conferencias y exposiciones, actividades deportivas y de ocio, música, degustaciones, tours por la ciudad, el tradicional torneo de senas, la subida con las antorchas al Castillo de Lorca con su posterior chocolatada, el mercado medieval, 'la refriega' o las entregas de distinciones copan el programa, que vivirá una de sus grandes citas este viernes con la lectura del Pregón, que correrá del gerente de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste. Además, ese día se llevará a cabo la Entrada Triunfal del infante don Alfonso de Castilla en la plaza de España, tendrá lugar el Pregón de las Fiestas, y la entrega de las distinciones “Regni Clavis”, que este año recae en Coros y Danzas Virgen de las Huertas, y “Regni Clavis Iuvenis”.

Imagen de archivo del Pregón de San Clemene del año 2024. / Daniel Navarro

"Es una fiesta para disfrutar en familia y con amigos, que recuerda y rememora el pasado glorioso de la ciudad, de una ciudad de frontera; tal como reza el escudo de la ciudad ‘Lorca de suelo grato, de castillos encumbrados, espada contra malvados, llave segura del reino’. Estos días, Lorca se vuelve a convertir en epicentro cultural y patrimonial del sureste español, con actos en los que se reencuentran el legado cristiano, musulmán y judío", señalaba Gil Jódar al respecto de los festejos de San Clemente.

Las jornadas más significativas serán las más cercanas al día 23, festividad de San Clemente. Así, el jueves 20, el barrio de San Cristóbal acogerá la Liturgia del Milagro de la Cruz (20:00) y el Baño de la Cruz (20:30), representación del prodigio que obró la Santa Cruz de Caravaca en Lorca en 1384. A continuación, a partir de las 21:00, se efectuará la tradicional subida de antorchas al Castillo, que podría volver a contar con la presencia de un rebaño de ovejas tal y como narra la leyenda de la conquista de la ciudad.

Mercado y desfile

Al día siguiente se inaugurará el Mercado Medieval, que transformará las calles del Casco Histórico, y el sábado 22 llegará el momento más esperado con el Gran Desfile Parada de la Historia Medieval de Lorca en el que, a partir de las 18:30 horas, participarán centenares de figurantes.

Desfile de San Clemente en Lorca. / Daniel Navarro

El domingo 23, el Castillo será escenario de la tradicional 'Refriega' y Conquista del Castillo (12:00), el Acta de Capitulación (12:30) y el Torneo Medieval (13:00), seguidos de una degustación solidaria de arroz a beneficio de Cruz Roja. La jornada cerrará con el concierto Jewish Lorca – X Aniversario, en el ciuFRONT, a las 18:30.

El lunes 24, a partir de las 12:00, se celebrará la misa y procesión claustral en honor a San Clemente en San Patricio, poniendo el broche litúrgico a las festividades. Haciendo un parón de las actividades el cierre simbólico, será el 18 de diciembre, con el encendido de la Janucá en el recinto sinagogal del Castillo, a las 20:00.