Los festejos por San Clemente traerán a Lorca un programa repleto de actos de todo tipo

Hasta el próximo día 24 la ciudad se transportará a la Edad Media

Tras la presentación del cartel, la próxima gran cita será este viernes con la lectura del pregón

Presentación de los actos organizados por San Clemente, este miércoles en el ciuFRONT.

Presentación de los actos organizados por San Clemente, este miércoles en el ciuFRONT. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Más de medio centenar de actos componen el programa de eventos preparado con motivo de los festejos en torno al patrón San Clemente. Unas festividades cuyo cartel era presentado el pasado domingo y que devolverán a la Ciudad del Sol a su pasado medieval hasta el próximo día 24. El programa completo de eventos era presentado este miércoles en la antigua iglesia de Santa María –actual sede del museo medieval de la ciudad y de la Federación San Clemente– por el alcalde, Fulgencio Gil, y el presidente del ente federado, Luis Torres del Alcázar.

Visitas guiadas y teatralizadas, representaciones de teatro, conferencias y exposiciones, actividades deportivas y de ocio, música, degustaciones, tours por la ciudad, el tradicional torneo de senas, la subida con las antorchas al Castillo de Lorca con su posterior chocolatada, el mercado medieval, 'la refriega' o las entregas de distinciones copan el programa, que vivirá una de sus grandes citas este viernes con la lectura del Pregón, que correrá del gerente de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste. Además, ese día se llevará a cabo la Entrada Triunfal del infante don Alfonso de Castilla en la plaza de España, tendrá lugar el Pregón de las Fiestas, y la entrega de las distinciones “Regni Clavis”, que este año recae en Coros y Danzas Virgen de las Huertas, y “Regni Clavis Iuvenis”.

Imagen de archivo del Pregón de San Clemene del año 2024.

Imagen de archivo del Pregón de San Clemene del año 2024. / Daniel Navarro

"Es una fiesta para disfrutar en familia y con amigos, que recuerda y rememora el pasado glorioso de la ciudad, de una ciudad de frontera; tal como reza el escudo de la ciudad ‘Lorca de suelo grato, de castillos encumbrados, espada contra malvados, llave segura del reino’. Estos días, Lorca se vuelve a convertir en epicentro cultural y patrimonial del sureste español, con actos en los que se reencuentran el legado cristiano, musulmán y judío", señalaba Gil Jódar al respecto de los festejos de San Clemente.

Las jornadas más significativas serán las más cercanas al día 23, festividad de San Clemente. Así, el jueves 20, el barrio de San Cristóbal acogerá la Liturgia del Milagro de la Cruz (20:00) y el Baño de la Cruz (20:30), representación del prodigio que obró la Santa Cruz de Caravaca en Lorca en 1384. A continuación, a partir de las 21:00, se efectuará la tradicional subida de antorchas al Castillo, que podría volver a contar con la presencia de un rebaño de ovejas tal y como narra la leyenda de la conquista de la ciudad.

Mercado y desfile

Al día siguiente se inaugurará el Mercado Medieval, que transformará las calles del Casco Histórico, y el sábado 22 llegará el momento más esperado con el Gran Desfile Parada de la Historia Medieval de Lorca en el que, a partir de las 18:30 horas, participarán centenares de figurantes.

Desfile de San Clemente en Lorca.

Desfile de San Clemente en Lorca. / Daniel Navarro

El domingo 23, el Castillo será escenario de la tradicional 'Refriega' y Conquista del Castillo (12:00), el Acta de Capitulación (12:30) y el Torneo Medieval (13:00), seguidos de una degustación solidaria de arroz a beneficio de Cruz Roja. La jornada cerrará con el concierto Jewish Lorca – X Aniversario, en el ciuFRONT, a las 18:30.

Noticias relacionadas y más

El lunes 24, a partir de las 12:00, se celebrará la misa y procesión claustral en honor a San Clemente en San Patricio, poniendo el broche litúrgico a las festividades. Haciendo un parón de las actividades el cierre simbólico, será el 18 de diciembre, con el encendido de la Janucá en el recinto sinagogal del Castillo, a las 20:00.

Programación al detalle:

Viernes 14 noviembre

·         20.30H ENTRADA TRIUNFAL DEL INFANTE DON ALFONSO DE CASTILLA EN LORCA

Lugar: Plaza de España

·         21.00H PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN CLEMENTE Y ENTREGA DE DISTINCIONES “REGNI CLAVIS” 2025 Y “REGNI CLAVIS IUVENIS” 2025

Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Pregonero: Iñaki Echeveste, Gerente de la Red de Juderías.

Regni Clavis: Coros y danzas Virgen de las Huertas Entrada libre hasta completar aforo.

·         23.00H CENA EN HONOR AL PREGONERO

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca

Invitaciones a retirar en Santa María la Mayor

 

Domingo 16 noviembre

·         10.30H XLVII CROSS PATRÓN DE LORCA – XXXIX SUBIDA AL CASTILLO

Lugar: Salida en Plaza de Calderón y llegada al Castillo

Organiza: Concejalía de Deportes de Lorca Inscripciones hasta el jueves 13 en www.asuspuestos.es

·         DE 12.00H A 18.00H IV JORNADA DE CONVIVENCIA FEDERACIÓN SAN CLEMENTE

Lugar: Explanada de la Muralla de la Merced Actuación del GRUPO SUGAR ROCK Entrada libre hasta completar aforo

 

Del 17 al 21 de noviembre

·         17:00H A 18:00H VENERACIÓN A SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA

Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo

·         18:00H SANTA MISA

Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo.

·         11.00H A 13.00H JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A SANTA MARÍA LA MAYOR (EXCEPTO 19 NOV)

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca

Visitas con grupos contactar con la Federación San Clemente

 

Lunes 17 noviembre

·         20.00H ENTREGA DE PREMIOS XVIII TORNEO DE SENAS “LORCA, CIUDAD DE FRONTERA”

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo

·         20.15H ENTREGA DE PREMIOS DEL I TORNEO DE FÚTBOL SALA “SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA”

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo

·         20.30H ENTREGA DE DISTINCIONES DE LA FEDERACIÓN SAN CLEMENTE

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrega de distinción al IES Bartolomé Pérez Casas

Entrada libre hasta completar aforo

·         20.45H PRESENTACIÓN LIBRO DE POEMAS “EVOCACIÓN POÉTICA DE ABEN HALLAJ”

Lugar: Santa María La Mayor Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca

Autor: Joaquín Matheos Ruiz

Entrada libre hasta completar aforo

 

Martes 18 noviembre

·         20.30H OFRENDA FLORAL A SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA

Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo

 

Jueves 20 noviembre

·         20.00H LITURGIA DEL MILAGRO DE LA CRUZ

Lugar: Iglesia de San Cristóbal Entrada libre hasta completar aforo

·         20.30H BAÑO DE LA CRUZ

Lugar: Plaza de la Estrella, barrio de San Cristóbal

Representación del milagro que obró la Santa Cruz de Caravaca en Lorca en 1.384, su prodigio hizo que cesaran la epidemia y sequía que asolaban la ciudad

·         21.00H SUBIDA DE LAS ANTORCHAS AL CASTILLO DE LORCA

Lugar: Salida desde la plaza de la Estrella y recorrido por el puente de La Alberca, calles Santo Domingo, Lope Gisbert, Álamo, plaza de España, calle Santa María y llegada al Castillo

·         22.00H CHOCOLATE Y BIZCOCHO DE LA NOCHE DE LAS ANTORCHAS

Lugar: Castillo de Lorca

Chocolate y bizcocho por cortesía de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, FOML

Participación libre hasta completar existencias

 

Viernes 21 noviembre

·         12:00H A 23:00H MERCADO MEDIEVAL

·         12:00H INAUGURACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL

Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera

·         21.30H CONCIERTO DE LOS GRUPOS DE FOLK METAL “FINNWAY” Y “LÁNDEVIR”

Lugar: Plaza de España

Entrada gratuita hasta completar aforo

 

Sábado 22 noviembre

·         11:00H A 23:00H MERCADO MEDIEVAL

Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera

·         11.00H A 13.00H JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A SANTA MARÍA LA MAYOR

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo

·         17.00H SALIDA DEL PATRÓN SAN CLEMENTE

Lugar: Salida del Patrón, San Clemente, por el imafronte de la antigua Colegiata de San Patricio

Recorrido a través del Mercado Medieval, por las calles Álamo, Lope Gibert y Príncipe Alfonso hasta la Plaza del Óvalo

BAILE DE LA JOTA LORQUINA

Lugar: Plaza de Calderón. En honor al Santo Patrón, “Viva Lorca que es mi Pueblo y San Clemente su Patrón” al paso del Patrón. Colabora Coros y Danzas Virgen de las Huertas

·         18.30H GRAN DESFILE PARADA DE LA HISTORIA MEDIEVAL DE LORCA, AÑOS 713 AL 1488

Lugar: Recorrido por la avenida Juan Carlos I desde el Óvalo hacia el Huerto Ruano (calle Floridablanca)

Sillas gratuitas hasta completar aforo

·         20.00H RECOGIDA PROCESIONAL DE SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA

Lugar: Recorrido por las calles Floridablanca, Lope Gisbert, Álamo y plaza de España con recogida en la antigua Colegiata de San Patricio, entrada por el imafronte

·         20.00H. XIX FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE “CIUDAD DEL SOL”

Lugar: IFELOR

Organiza: Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca

Entrada libre hasta completar aforo

 

Domingo 23 noviembre

·         11:00H A 23:00H MERCADO MEDIEVAL

Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera

·         11.00H A 13.00H JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A SANTA MARÍA LA MAYOR

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo

ACTIVIDADES EN EL CASTILLO

·         12.00H REFRIEGA - CONQUISTA DEL CASTILLO

Lugar: Castillo de Lorca, delante de la Torre del Espolón

Evoca la lucha y leyenda de la conquista de Lorca, los grupos de la Federación San Clemente escenifican la toma del Castillo por las huestes cristianas sobre las kábilas musulmanas

Entrada libre hasta completar aforo.

·         12.30H ACTA DE CAPITULACIÓN

Lugar: Castillo de Lorca, patio de armas

Los legajos de la historia atestiguan que Lorca se rindió a las huestes del Infante don Alfonso de Castilla en 1244. Las condiciones de aquella rendición se mostrarán ante propios y extraños

Representación a cargo de la Cía. Teatro Guerra, textos de Joaquín Matheos Ruiz.Entrada libre hasta completar aforo

·         13.00H TORNEO MEDIEVAL

Lugar: Castillo de Lorca, patio de armas Caballeros medievales luchan con valor y gallardía por el reconocimiento en la destreza de las armas en época medieval

Entrada libre hasta completar aforo

·         14:00H DEGUSTACIÓN DE ARROZ

Lugar: Castillo de Lorca, patio de armas Patrocinado por Cadena Azul Radio. Donativo a beneficio de Cruz Roja

·         18:30H CONCIERTO JEWISH LORCA. X ANIVERSARIO

Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca. Entrada gratuita hasta completar aforo

 

Lunes 24 noviembre

·         11:00H A 21:00H MERCADO MEDIEVAL

Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera

·         12.00H MISA EN HONOR A SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA

Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio

Con la colaboración de la Coral Santa Cecilia. Entrada libre hasta completar aforo

·         13.00H PROCESIÓN CLAUSTRAL DE SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA

Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo

               

Jueves 18 diciembre

·         20.00H ENCENDIDO DE JANUCÁ

Lugar: Recinto sinagogal del Castillo de Lorca Entrada libre hasta completar aforo

