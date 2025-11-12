Eventos
Los festejos por San Clemente traerán a Lorca un programa repleto de actos de todo tipo
Hasta el próximo día 24 la ciudad se transportará a la Edad Media
Tras la presentación del cartel, la próxima gran cita será este viernes con la lectura del pregón
Más de medio centenar de actos componen el programa de eventos preparado con motivo de los festejos en torno al patrón San Clemente. Unas festividades cuyo cartel era presentado el pasado domingo y que devolverán a la Ciudad del Sol a su pasado medieval hasta el próximo día 24. El programa completo de eventos era presentado este miércoles en la antigua iglesia de Santa María –actual sede del museo medieval de la ciudad y de la Federación San Clemente– por el alcalde, Fulgencio Gil, y el presidente del ente federado, Luis Torres del Alcázar.
Visitas guiadas y teatralizadas, representaciones de teatro, conferencias y exposiciones, actividades deportivas y de ocio, música, degustaciones, tours por la ciudad, el tradicional torneo de senas, la subida con las antorchas al Castillo de Lorca con su posterior chocolatada, el mercado medieval, 'la refriega' o las entregas de distinciones copan el programa, que vivirá una de sus grandes citas este viernes con la lectura del Pregón, que correrá del gerente de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste. Además, ese día se llevará a cabo la Entrada Triunfal del infante don Alfonso de Castilla en la plaza de España, tendrá lugar el Pregón de las Fiestas, y la entrega de las distinciones “Regni Clavis”, que este año recae en Coros y Danzas Virgen de las Huertas, y “Regni Clavis Iuvenis”.
"Es una fiesta para disfrutar en familia y con amigos, que recuerda y rememora el pasado glorioso de la ciudad, de una ciudad de frontera; tal como reza el escudo de la ciudad ‘Lorca de suelo grato, de castillos encumbrados, espada contra malvados, llave segura del reino’. Estos días, Lorca se vuelve a convertir en epicentro cultural y patrimonial del sureste español, con actos en los que se reencuentran el legado cristiano, musulmán y judío", señalaba Gil Jódar al respecto de los festejos de San Clemente.
Las jornadas más significativas serán las más cercanas al día 23, festividad de San Clemente. Así, el jueves 20, el barrio de San Cristóbal acogerá la Liturgia del Milagro de la Cruz (20:00) y el Baño de la Cruz (20:30), representación del prodigio que obró la Santa Cruz de Caravaca en Lorca en 1384. A continuación, a partir de las 21:00, se efectuará la tradicional subida de antorchas al Castillo, que podría volver a contar con la presencia de un rebaño de ovejas tal y como narra la leyenda de la conquista de la ciudad.
Mercado y desfile
Al día siguiente se inaugurará el Mercado Medieval, que transformará las calles del Casco Histórico, y el sábado 22 llegará el momento más esperado con el Gran Desfile Parada de la Historia Medieval de Lorca en el que, a partir de las 18:30 horas, participarán centenares de figurantes.
El domingo 23, el Castillo será escenario de la tradicional 'Refriega' y Conquista del Castillo (12:00), el Acta de Capitulación (12:30) y el Torneo Medieval (13:00), seguidos de una degustación solidaria de arroz a beneficio de Cruz Roja. La jornada cerrará con el concierto Jewish Lorca – X Aniversario, en el ciuFRONT, a las 18:30.
El lunes 24, a partir de las 12:00, se celebrará la misa y procesión claustral en honor a San Clemente en San Patricio, poniendo el broche litúrgico a las festividades. Haciendo un parón de las actividades el cierre simbólico, será el 18 de diciembre, con el encendido de la Janucá en el recinto sinagogal del Castillo, a las 20:00.
Programación al detalle:
Viernes 14 noviembre
· 20.30H ENTRADA TRIUNFAL DEL INFANTE DON ALFONSO DE CASTILLA EN LORCA
Lugar: Plaza de España
· 21.00H PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN CLEMENTE Y ENTREGA DE DISTINCIONES “REGNI CLAVIS” 2025 Y “REGNI CLAVIS IUVENIS” 2025
Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Pregonero: Iñaki Echeveste, Gerente de la Red de Juderías.
Regni Clavis: Coros y danzas Virgen de las Huertas Entrada libre hasta completar aforo.
· 23.00H CENA EN HONOR AL PREGONERO
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca
Invitaciones a retirar en Santa María la Mayor
Domingo 16 noviembre
· 10.30H XLVII CROSS PATRÓN DE LORCA – XXXIX SUBIDA AL CASTILLO
Lugar: Salida en Plaza de Calderón y llegada al Castillo
Organiza: Concejalía de Deportes de Lorca Inscripciones hasta el jueves 13 en www.asuspuestos.es
· DE 12.00H A 18.00H IV JORNADA DE CONVIVENCIA FEDERACIÓN SAN CLEMENTE
Lugar: Explanada de la Muralla de la Merced Actuación del GRUPO SUGAR ROCK Entrada libre hasta completar aforo
Del 17 al 21 de noviembre
· 17:00H A 18:00H VENERACIÓN A SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA
Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo
· 18:00H SANTA MISA
Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo.
· 11.00H A 13.00H JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A SANTA MARÍA LA MAYOR (EXCEPTO 19 NOV)
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca
Visitas con grupos contactar con la Federación San Clemente
Lunes 17 noviembre
· 20.00H ENTREGA DE PREMIOS XVIII TORNEO DE SENAS “LORCA, CIUDAD DE FRONTERA”
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo
· 20.15H ENTREGA DE PREMIOS DEL I TORNEO DE FÚTBOL SALA “SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA”
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo
· 20.30H ENTREGA DE DISTINCIONES DE LA FEDERACIÓN SAN CLEMENTE
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrega de distinción al IES Bartolomé Pérez Casas
Entrada libre hasta completar aforo
· 20.45H PRESENTACIÓN LIBRO DE POEMAS “EVOCACIÓN POÉTICA DE ABEN HALLAJ”
Lugar: Santa María La Mayor Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca
Autor: Joaquín Matheos Ruiz
Entrada libre hasta completar aforo
Martes 18 noviembre
· 20.30H OFRENDA FLORAL A SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA
Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo
Jueves 20 noviembre
· 20.00H LITURGIA DEL MILAGRO DE LA CRUZ
Lugar: Iglesia de San Cristóbal Entrada libre hasta completar aforo
· 20.30H BAÑO DE LA CRUZ
Lugar: Plaza de la Estrella, barrio de San Cristóbal
Representación del milagro que obró la Santa Cruz de Caravaca en Lorca en 1.384, su prodigio hizo que cesaran la epidemia y sequía que asolaban la ciudad
· 21.00H SUBIDA DE LAS ANTORCHAS AL CASTILLO DE LORCA
Lugar: Salida desde la plaza de la Estrella y recorrido por el puente de La Alberca, calles Santo Domingo, Lope Gisbert, Álamo, plaza de España, calle Santa María y llegada al Castillo
· 22.00H CHOCOLATE Y BIZCOCHO DE LA NOCHE DE LAS ANTORCHAS
Lugar: Castillo de Lorca
Chocolate y bizcocho por cortesía de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, FOML
Participación libre hasta completar existencias
Viernes 21 noviembre
· 12:00H A 23:00H MERCADO MEDIEVAL
· 12:00H INAUGURACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera
· 21.30H CONCIERTO DE LOS GRUPOS DE FOLK METAL “FINNWAY” Y “LÁNDEVIR”
Lugar: Plaza de España
Entrada gratuita hasta completar aforo
Sábado 22 noviembre
· 11:00H A 23:00H MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera
· 11.00H A 13.00H JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A SANTA MARÍA LA MAYOR
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo
· 17.00H SALIDA DEL PATRÓN SAN CLEMENTE
Lugar: Salida del Patrón, San Clemente, por el imafronte de la antigua Colegiata de San Patricio
Recorrido a través del Mercado Medieval, por las calles Álamo, Lope Gibert y Príncipe Alfonso hasta la Plaza del Óvalo
BAILE DE LA JOTA LORQUINA
Lugar: Plaza de Calderón. En honor al Santo Patrón, “Viva Lorca que es mi Pueblo y San Clemente su Patrón” al paso del Patrón. Colabora Coros y Danzas Virgen de las Huertas
· 18.30H GRAN DESFILE PARADA DE LA HISTORIA MEDIEVAL DE LORCA, AÑOS 713 AL 1488
Lugar: Recorrido por la avenida Juan Carlos I desde el Óvalo hacia el Huerto Ruano (calle Floridablanca)
Sillas gratuitas hasta completar aforo
· 20.00H RECOGIDA PROCESIONAL DE SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA
Lugar: Recorrido por las calles Floridablanca, Lope Gisbert, Álamo y plaza de España con recogida en la antigua Colegiata de San Patricio, entrada por el imafronte
· 20.00H. XIX FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE “CIUDAD DEL SOL”
Lugar: IFELOR
Organiza: Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca
Entrada libre hasta completar aforo
Domingo 23 noviembre
· 11:00H A 23:00H MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera
· 11.00H A 13.00H JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A SANTA MARÍA LA MAYOR
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca Entrada libre hasta completar aforo
ACTIVIDADES EN EL CASTILLO
· 12.00H REFRIEGA - CONQUISTA DEL CASTILLO
Lugar: Castillo de Lorca, delante de la Torre del Espolón
Evoca la lucha y leyenda de la conquista de Lorca, los grupos de la Federación San Clemente escenifican la toma del Castillo por las huestes cristianas sobre las kábilas musulmanas
Entrada libre hasta completar aforo.
· 12.30H ACTA DE CAPITULACIÓN
Lugar: Castillo de Lorca, patio de armas
Los legajos de la historia atestiguan que Lorca se rindió a las huestes del Infante don Alfonso de Castilla en 1244. Las condiciones de aquella rendición se mostrarán ante propios y extraños
Representación a cargo de la Cía. Teatro Guerra, textos de Joaquín Matheos Ruiz.Entrada libre hasta completar aforo
· 13.00H TORNEO MEDIEVAL
Lugar: Castillo de Lorca, patio de armas Caballeros medievales luchan con valor y gallardía por el reconocimiento en la destreza de las armas en época medieval
Entrada libre hasta completar aforo
· 14:00H DEGUSTACIÓN DE ARROZ
Lugar: Castillo de Lorca, patio de armas Patrocinado por Cadena Azul Radio. Donativo a beneficio de Cruz Roja
· 18:30H CONCIERTO JEWISH LORCA. X ANIVERSARIO
Lugar: Santa María la Mayor, sede del ciuFRONT, Museo Medieval de Lorca. Entrada gratuita hasta completar aforo
Lunes 24 noviembre
· 11:00H A 21:00H MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Calle Álamo, plaza de España, calles Santiago, Juan II, glorieta de San Vicente y calle Corredera
· 12.00H MISA EN HONOR A SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA
Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio
Con la colaboración de la Coral Santa Cecilia. Entrada libre hasta completar aforo
· 13.00H PROCESIÓN CLAUSTRAL DE SAN CLEMENTE, PATRÓN DE LORCA
Lugar: Antigua Colegiata de San Patricio Entrada libre hasta completar aforo
Jueves 18 diciembre
· 20.00H ENCENDIDO DE JANUCÁ
Lugar: Recinto sinagogal del Castillo de Lorca Entrada libre hasta completar aforo
