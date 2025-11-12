Crece la cobertura del Taxi Rural de Lorca, que llegará a las pedanías del sur

El servicio de Taxi Rural, que permite a los vecinos de las pedanías más alejadas de Lorca desplazarse hasta la ciudad de forma económica, llegará por primera vez a los territorios del sur. Así lo desvelaba la edil responsable de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, que apuntaba a la duplicación de la partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos del servicio como principal motivo para el aumento de diputaciones cubiertas.

Concretamente, a los 11 territorios del norte a y desde los que ya se podía solicitar viajar, se suman La Campana, La Escucha, Morata, Ramonete, Las Librilleras, Campo López, Puntas de Calnegre y Almendricos. "Es un paso más en nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial. Queremos que todos los vecinos de las pedanías, independientemente de la distancia al casco urbano, tengan un acceso fácil y asequible a los servicios sanitarios, educativos o de ocio" destacaba la concejala.

Carmen Menduiña durante el anuncio de ampliación del servicio. / L.O.

Para ello, el Consistorio aportará 50.000 euros, que servirán para sufragar gran parte de los gastos derivados de los viajes que se realicen y ofrecer tarifas reducidas. En este sentido, Menduiña García reseñaba que la intención del Ayuntamiento es seguir ampliando el servicio hasta cubrir el 100% de las 39 pedanías de Lorca.

Todos los días

Al respecto del Taxi Rural, cabe recordar que se trata de un servicio que se presta de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 21:00 horas; y puede reservarse a través del teléfono 618 975 227, disponible de 8:00 a 14:00 horas en días laborables. La reserva debe realizarse con antelación y los usuarios pueden cancelar su viaje con aviso previo, facilitando así la organización del servicio. Los trayectos parten desde las diferentes pedanías hacia el casco urbano de Lorca -y viceversa-, con paradas establecidas en puntos estratégicos como centros sociales, iglesias, consultorios o plazas principales. De esta forma, se garantiza que los vecinos puedan acceder fácilmente al servicio desde su entorno más cercano.