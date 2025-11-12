Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedanías

Crece la cobertura del Taxi Rural de Lorca, que llegará a las pedanías del sur

El Ayuntamiento duplica la partida para el servicio y amplía las pedanías a las que da cobertura hasta las 19

Carmen Menduiña junto a uno de los representantes de la Asociación de Taxistas de Lorca.

Carmen Menduiña junto a uno de los representantes de la Asociación de Taxistas de Lorca. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

El servicio de Taxi Rural, que permite a los vecinos de las pedanías más alejadas de Lorca desplazarse hasta la ciudad de forma económica, llegará por primera vez a los territorios del sur. Así lo desvelaba la edil responsable de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, que apuntaba a la duplicación de la partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos del servicio como principal motivo para el aumento de diputaciones cubiertas.

Concretamente, a los 11 territorios del norte a y desde los que ya se podía solicitar viajar, se suman La Campana, La Escucha, Morata, Ramonete, Las Librilleras, Campo López, Puntas de Calnegre y Almendricos. "Es un paso más en nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial. Queremos que todos los vecinos de las pedanías, independientemente de la distancia al casco urbano, tengan un acceso fácil y asequible a los servicios sanitarios, educativos o de ocio" destacaba la concejala.

Carmen Menduiña durante el anuncio de ampliación del servicio.

Carmen Menduiña durante el anuncio de ampliación del servicio. / L.O.

Para ello, el Consistorio aportará 50.000 euros, que servirán para sufragar gran parte de los gastos derivados de los viajes que se realicen y ofrecer tarifas reducidas. En este sentido, Menduiña García reseñaba que la intención del Ayuntamiento es seguir ampliando el servicio hasta cubrir el 100% de las 39 pedanías de Lorca.

Noticias relacionadas y más

Todos los días

Al respecto del Taxi Rural, cabe recordar que se trata de un servicio que se presta de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 21:00 horas; y puede reservarse a través del teléfono 618 975 227, disponible de 8:00 a 14:00 horas en días laborables. La reserva debe realizarse con antelación y los usuarios pueden cancelar su viaje con aviso previo, facilitando así la organización del servicio. Los trayectos parten desde las diferentes pedanías hacia el casco urbano de Lorca -y viceversa-, con paradas establecidas en puntos estratégicos como centros sociales, iglesias, consultorios o plazas principales. De esta forma, se garantiza que los vecinos puedan acceder fácilmente al servicio desde su entorno más cercano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
  2. Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
  3. Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
  4. Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
  5. Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
  6. En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
  7. El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
  8. Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud

Crece la cobertura del Taxi Rural de Lorca, que llegará a las pedanías del sur

Crece la cobertura del Taxi Rural de Lorca, que llegará a las pedanías del sur

Caravaca refuerza la coordinación institucional y la respuesta ante casos de violencia de género

Caravaca refuerza la coordinación institucional y la respuesta ante casos de violencia de género

Los trabajadores de los helicópteros de emergencias se concentrarán en Madrid para exigir condiciones laborales dignas

Los trabajadores de los helicópteros de emergencias se concentrarán en Madrid para exigir condiciones laborales dignas

Más de 500 personas mayores de las pedanías de Caravaca participan en el programa ‘Cercanos’

Más de 500 personas mayores de las pedanías de Caravaca participan en el programa ‘Cercanos’

Archena presenta su perfume oficial, ‘Esencia Mediterránea’

Archena presenta su perfume oficial, ‘Esencia Mediterránea’

La economía aguileña muestra el potencial que tiene en su gala anual

Homenaje a las conserveras de Alcantarilla

Homenaje a las conserveras de Alcantarilla

Restauran el grupo escultórico de La Oración de Huerto de la Real Hermandad del Carmen de Mula

Tracking Pixel Contents