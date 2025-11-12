Caravaca refuerza la coordinación institucional y la respuesta ante casos de violencia de género

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha celebrado la Mesa Local de Coordinación de Violencia de Género, un espacio de trabajo conjunto que se celebra de forma periódica, donde participan los principales agentes implicados en la detección, prevención y atención a las víctimas.

El CAVI de Caravaca atiende, de enero a noviembre, 71 nuevos casos de víctimas de violencia de género de los distintos municipios del Noroeste

El objeto principal de la reunión ha sido reforzar la coordinación institucional y mejorar la respuesta integral ante los casos de violencia de género, optimizando la detección temprana, la protección y la atención a las víctimas y sus hijos e hijas.

En la mesa participa la responsable de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, junto a representantes del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI), la Policía Local, la Guardia Civil, el Centro de Salud Mental, el Centro de Salud, el Servicio de Empleo, los orientadores de los centros de educación Secundaria, la Mancomunidad de Servicios Sociales del Noroeste, entre otros departamentos y servicios.

71 nuevas altas en 2025 el CAVI del Noroeste

Mesa Local de Coordinación de Violencia de Género, celebrada en Caravaca / La Opinión

Durante la sesión se han presentado los últimos datos del CAVI de Caravaca, servicio cuya implantación fue pionera en la Región de Murcia y que da cobertura a toda la Comarca del Noroeste. De enero a noviembre de 2025, se han registrado 71 nuevas altas, frente a las 67 del mismo periodo del año anterior, situándose la mayoría de las usuarias en la franja de edad de 31 a 50 años. Por otra parte, actualmente en el Noroeste hay 70 casos activos con el dispositivo de tele asistencia móvil.

La Concejalía de Igualdad de Oportunidades ha organizado una jornada jurídica para abordar las novedades y problemáticas legislativas en los procesos de familia y violencia de género

La concejal de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, ha recordado que Caravaca cuenta con una red consolidada de servicios especializados, entre los que destaca el CAVI como centro de atención multidisciplinar (psicológica, social y jurídica) a mujeres víctimas de maltrato.

La edil ha destacado igualmente que “la lucha contra la violencia de género requiere la implicación activa de toda la sociedad, pero también de una coordinación efectiva entre administraciones y servicios especializados”. Asimismo, ha señalado la importancia de la formación continua de los profesionales que integran la Mesa Local, destacando la Jornada Jurídica del 17 de noviembre como una “novedad necesaria que refuerza la capacitación del personal técnico y jurídico que trabaja cada día en la atención a víctimas”.

Programa de actividades con motivo del 25N

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Concejalía de Igualdad de Oportunidades ha organizado un programa de actividades formativas y de sensibilización dirigidas a toda la población. Entre ellas destacan: