Archena presenta su perfume oficial, ‘Esencia Mediterránea’

El Ayuntamiento de Archena ha presentado este miércoles su perfume oficial, una fragancia creada por Laboratorios Prady que pretende capturar la esencia del municipio y rendir homenaje a su identidad mediterránea, su entorno natural y sus aromas más característicos.

La alcaldesa, Patricia Fernández, acompañada por el concejal de Presidencia, Mario Alcaraz, recibió en el consistorio al CEO de Laboratorios Prady, Martín Sánchez, y a la perfumista responsable del proyecto, durante el acto de presentación de la fragancia, bautizada como ‘Esencia Mediterránea’.

Durante el encuentro, Fernández destacó "el orgullo que supone para Archena contar con un perfume propio que refleja nuestra historia, nuestra naturaleza y nuestra forma de vivir el Mediterráneo", y agradeció a la empresa su trabajo en el desarrollo de una fragancia "que representa el alma de la ciudad".

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha recibido este miércoles a la perfumista y al CEO de Laboratorios Prady, empresa encargada de crear el perfume / L.O.

El perfume, de carácter unisex, combina notas cítricas, acuáticas y florales con un fondo amaderado y cálido. "Desde la primera nota, transmite la energía del limón murciano y el frescor del eucalipto característico del Balneario de Archena, junto con un acorde verde acuático que evoca la huerta y el río al amanecer. En su corazón, la flor de azahar y el romero aportan serenidad y elegancia, mientras que el fondo mezcla madera de olivo, ámbar y vainilla con anís, inspirado en los dulces tradicionales del municipio", indican desde el Ayuntamiento.

Con este lanzamiento, Archena se convierte en uno de los pocos destinos turísticos de la Región de Murcia en contar con una fragancia propia, un distintivo que busca reforzar su proyección turística y cultural.

“'Esencia Mediterránea' es más que un perfume; es una forma de llevar Archena contigo”, concluyó la alcaldesa, subrayando el valor simbólico de esta iniciativa como parte de la estrategia de promoción de la ciudad.