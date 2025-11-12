Más de 500 personas mayores de las pedanías de Caravaca participan en el programa ‘Cercanos’

Más de 500 personas mayores residentes en las pedanías de Caravaca de la Cruz participan en el programa ‘Cercanos’, una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de la Región de Murcia y desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca, con una financiación para esta primera edición de 132.745 euros. Este programa tiene como objetivo acercar a los núcleos de población rural determinados servicios relacionados con la salud, el bienestar emocional y el fomento de la autonomía personal de las personas mayores.

Visita al programa 'Cercanos' en Barranda y Archivel / Enrique Soler

Durante una visita a uno de los talleres grupales y al servicio de podología a domicilio, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha realizado un balance muy positivo del desarrollo de esta primera convocatoria. Ambos puestos de relieve la gran acogida y la alta participación del programa, que llega a las 14 pedanías del municipio, superando las expectativas.

Se trata de un servicio itinerante enmarcado en ‘Cercanos’, un programa impulsado por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que acerca este tipo de actuaciones a unas 14.000 mayores de la Región residentes en pedanías alejadas del casco urbano o en zonas rurales, donde no tienen acceso a actividades dirigidas a fomentar una vida activa y saludable.

La consejera Conchita Ruiz destacado que “el programa ‘Cercanos’ fomenta los hábitos saludables y la independencia, con el fin de que nuestros mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible”. Asimismo, ha señalado que “una de las finalidades de esta iniciativa es garantizar que las personas mayores que viven en zonas rurales tengan acceso a servicios de calidad en igualdad de condiciones”.

Por su parte, el alcalde José Francisco García ha subrayado que “tanto los vecinos como desde el propio Ayuntamiento estamos muy satisfechos con este programa. Los talleres han sido una motivación para salir de casa, socializar y, al mismo tiempo, recibir servicios relacionados con la salud, el bienestar y el envejecimiento activo. También se acercan al propio domicilio servicios básicos como el de podología, que requería de desplazamientos al casco urbano”.

Además, José Francisco García ha resaltado que “el programa ‘Cercanos’ está plenamente alineado con el compromiso del Ayuntamiento de mantener y reforzar los servicios en las pedanías, una línea estratégica para luchar contra la despoblación rural y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores”.

Los participantes han valorado especialmente la oportunidad de compartir experiencias, salir de su rutina diaria y sentirse parte activa de una comunidad. El programa promueve la socialización, mejora el bienestar emocional y refuerza los lazos sociales, aspectos fundamentales para un envejecimiento activo y saludable.

Uno de los servicios más valorados es el de podología a domicilio, que lleva atención profesional directamente a las viviendas de los mayores que lo necesitan. Durante la visita, la consejera y el alcalde conocieron a una usuaria de 97 años en la pedanía de Barranda. Ruiz subrayó “la importancia de acercar un servicio tan demandado como este, esencial para la movilidad y el bienestar de los mayores que viven lejos del centro urbano”, y añadió que “con este tipo de atención evitamos desplazamientos, promovemos su autonomía y combatimos la soledad no deseada”.

Programa 'Cercanos'

El programa ‘Cercanos’ se dirige a las 1.200 personas mayores de 65 años que residen en las pedanías caravaqueñas, ofreciendo servicios de rehabilitación funcional, atención psicológica, mantenimiento cognitivo, talleres de autocuidado, gerontogimnasia y actividades ocupacionales, entre otros. Actualmente, se desarrollan talleres en La Almudema, Archivel, Barranda, La Encarnación, El Moralejo y Los Royos, ampliándose este último punto para facilitar el acceso a los vecinos de las zonas más alejadas.

Entre las actividades más demandadas destacan las sesiones de fisioterapia grupal, que favorecen la movilidad y la socialización; los almuerzos saludables, orientados a promover una dieta equilibrada; y las sesiones de psicología y autoestima, centradas en el bienestar emocional. También se incluyen talleres intergeneracionales, que fomentan el intercambio de experiencias y valores entre mayores y jóvenes del municipio.

Taller en Archivel

Taller en Archivel / La Opinión

Tras esta visita, acudieron a los talleres dirigidos a fomentar la actividad física de las personas mayores, una actividad grupal que se desarrolló en la pedanía de Archivel, en la que participó medio centenar de personas, con actividades adaptadas a cada uno de los participantes, dirigidas a mejorar su movilidad y su coordinación. Se trata de un taller que favorece el envejecimiento activo, a la vez que fomenta su socialización y bienestar emocional.

La financiación de esta iniciativa alcanza los 1,6 millones de euros, destinados a los ayuntamientos y mancomunidades con núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes y municipios de más de 5.000. Junto a Caravaca de la Cruz, el programa ‘Cercanos’ está operativo actualmente en otros catorce municipios: Albudeite, Ulea, Lorca, Pliego, Ojós, Ricote, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, Bullas, Abanilla, Moratalla, Cehegín, Calasparra y Abarán.