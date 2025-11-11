La Virgen de la Esperanza de Calasparra ya se encuentra en Murcia, el próximo sábado cerrará la proseción Magna por el Jubileo de la Esperanza. El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura, Diego Avilés, y el alcalde pedáneo del Centro Oeste, David San Nicolás, junto a la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, y el concejal Juan José López, presidieron el acto de descubrimiento de la placa conmemorativa dedicada a la Virgen de la Esperanza, que fue bendecida por el párroco de la iglesia de San Miguel, Alfonso Alburquerque García. Murcia acoge por primera vez a la Virgen de la Esperanza en un acto histórico en la Iglesia de San Miguel

Una placa de recuerdo

Descubrimiento de la placa / La Opinión

La placa quedará instalada de forma permanente en el templo como recuerdo de este momento histórico, en una ceremonia que contó también con la presencia de la Mayordomía de la Fundación Santuario Virgen de la Esperanza de Calasparra y numerosos devotos de la Virgen.

Se trata de un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que la Virgen de la Esperanza de Calasparra abandona su santuario. La ocasión no podía ser más especial: su participación en los festejos de la Procesión Magna, donde la imagen cerrará esta procesión extraordinaria con motivo del Jubileo de la Esperanza.

Cebración de bienvenida

Llegada de la Virgen de la Esperanza a la ciudad de Murcia / La Opinión

Tras el descubrimiento de la placa, se celebró en la misma iglesia una misa de bienvenida, presidida por el párroco Afonso Alburquerque García y concelebrada por Pedro González Ruiz, Juan Antonio Alonso Costa y Jesús Conesa Rosique.

Posteriormente y para finalizar, tuvo lugar la conferencia titulada “La Virgen de la Esperanza: dos imágenes y una sola advocación”, introducida por Fulgen Sánchez, presidenta de la Mayordomía, e impartida por Angelines Cristóbal, miembro del Consejo Consultor de la Fundación Santuario de la Esperanza.